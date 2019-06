Tennis | WTA s-Hertogenbosch 2019 | la pioggia rallenta il programma | solo tre incontro

Tennis – Il ritorno di Maria Sharapova : la russa acceta la wild card per il WTA di Maiorca : Maria Sharapova è pronta a tornare a giocare dopo l’operazione alla spalla: la Tennista russa sarà presente all’Open di Maiorca Dopo diverse settimane di stop, Maria Sharapova è pronta a fare il suo ritorno al Tennis giocato. La Tennista russa ha accettato la wild card offertale dagli organizzatori dell’Open di Maiorca, torneo che inizierà il prossimo 17 giugno. Sharapova ha dichiarato: “sono molto felice di poter ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : fuori Sabalenka e Mertens - avanti senza problemi Bertens e Tsurenko : Continuano i primi turni al WTA International di ‘s-Hertogenbosch, sull’erba olandese, con il debutto di molte teste di serie tra le più quotate all’interno del tabellone principale. Due di esse, però, lasciano la compagnia in maniera anche piuttosto sorprendente: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding, esce sconfitta per mano dell’australiana Destanee Aiava, 19 anni e numero 214 del mondo (ma con ampi ...

WTA ‘s-Hertogenbosch – Flop Sabalenka : la Tennista bielorussa ko all’esordio contro Aiava : Aryna Sabalenka sconfitta all’esordio nel WTA di ‘s-Hertogenbosch: la tennista bielorussa si arrende al terzo set contro Destanee Aiava Esordio amaro per Aryna Sabalenka nel WTA di ‘s-Hertogenbosch. La tennista bielorussa, numero 10 al mondo, è stata sconfitta in 1 ora e 52 minuti dalla giovane wild card australiana Destanee Aiava numero 214 al mondo. La tennista classe 2000 si è imposta in 3 set, vinti con il punteggio di 7-6 ...

Tennis - WTA Nottingham 2019 : Giulia Gatto Monticone si ritira nel turno decisivo delle qualificazioni : Il tour de force odierno a Nottingham, sede del torneo WTA di Tennis, ha costretto le partecipanti a giocare entrambi i turni delle qualificazioni: sull’erba britannica Giulia Gatto Monticone, dopo aver battuto nel primo turno la cinese Xu Shilin, nel secondo e decisivo si è ritirata contro la wild card britannica Tara Moore. Nella prima sfida la Tennista azzurra, numero 7 del seeding cadetto si è imposta con un duplice 6-3 in poco più di ...

Tennis - Ranking WTA (27 maggio 2019) : Naomi Osaka in vetta - Karolina Pliskova n.2 - Camila Giorgi la migliore azzurra : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese, costretta al ritiro per un problema fisico agli Internazionali d’Italia 2019, resta quindi al comando, davanti alla ceca Karolina Pliskova che, grazie al successo al Foro Italico, ha scalato la graduatoria, guadagnando ben cinque posizioni. La nipponica spera di non avere ulteriori contrattempi al Roland Garros, che ha preso il via ieri. A ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Dayana Yastremska vince battendo dopo quasi tre ore Caroline Garcia : E’ stata una finale infinita, 2 ore e 56 minuti di gioco, quella del torneo WTA 250 di Strasburgo, e alla fine se l’è portata a casa Dayana Yastremska. L’ucraina, classe 2000, numero 42 del mondo e 6 del tabellone, ha battuto col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la francese beniamina di casa Caroline Garcia, testa di serie numero 4 e numero 24 del ranking WTA. Una partita che avrebbe potuto finire un’ora e mezza prima se Yastremska non avesse mancato ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : in finale Yulia Putintseva - cade Katerina Siniakova : Si sono svolte oggi a Norimberga le semifinali del torneo WTA International di Tennis: sulla terra battuta tedesca delineata la finale di domani: a giocarsi il successo saranno la kazaka Yulia Putintseva, numero 1 del seeding, che ha superato per 6-4 7-5 la romena Sorana Cirstea, e la slovena Tamara Zidansek, che ha battuto a sorpresa la testa di serie numero 2, la ceca Katerina Siniakova, con lo score di 7-6 (4) 6-2. Nella prima semifinale la ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Caroline Garcia e Dayana Yastremska si sfideranno nella finale del torneo alsaziano : Saranno Caroline Garcia e Dayana Yastremska a sfidarsi nella finale del torneo WTA di Strasburgo, che si giocherà domani in ossequio alla necessità di volare poi a Parigi per il Roland Garros. Nel derby francese Garcia ha superato Chloe Paquet per 6-3 6-4, mentre l’ucraina ha ribaltato il pronostico contro la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta con un doppio 6-4. Con la vittoria finale l’una può riavvicinarsi alle prime venti ...

Tennis - WTA Norimberga : le semifinali - Putintseva-Cirstea e Siniakova-Zidansek : Che battaglie nei quarti di finale nel torneo WTA di Norimberga. Quattro partite e tutte finite al terzo set. Nella parte alta del tabellone continua il suo cammino la testa di serie numero uno, la kazaka Yulia Putintseva che ha sconfitto dopo oltre tre ore di gioco la tedesca Anna-Lena Friedsam in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 7-6. Adesso Putintseva affronterà in semifinale la rumena Sorana Cirstea, numeroo 93 del mondo, che ha superato ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : semifinali Paquet-Garcia e Yastremska-Sabalenka : Si sono disputati oggi i quarti di finale del WTA di Strasburgo con ben tre padrone di casa francesi in campo. Chloe Paquet ha battuto per 6-3 7-6 l’australiana di origine russa Daria Gavrilova, solo tre i break nel corso del match, uno nel secondo game del primo set, decisivo per il successo di Paquet, e due nel secondo set concluso al tie-break che è andato alla francese col punteggio di 7-1. Ora in semifinale la 24enne nativa di ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : i risultati del 22 maggio. Doppio turno - tabellone allineato ai quarti : La pioggia concede una tregua e finalmente si può giocare senza problemi a Norimberga, in Germania, sede del torneo WTA International di Tennis: Doppio turno per alcune atlete che ancora non erano riuscite ad esordire sulla terra battuta tedesca e tabellone allineato ai quarti di finale, che si disputeranno domani. Doppia fatica vincente per la ceca Katerina Siniakova, che però deve restare in campo per sei set per raggiungere l’obiettivo, ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : tutti i risultati del 21 maggio. Pioggia ancora protagonista in Germania : Anche oggi è stato rallentato dalla Pioggia il programma del torneo WTA International di Norimberga: sulla terra battuta tedesca si sono completati sette singolari del primo turno, mentre altri due sono stati sospesi e rinviati a domani. Sorprende l’eliminazione della numero 4, la statunitense Alison Riske, superata dalla serba Nina Stojanovic. I derby russo va a Veronika Kudermetova, che supera Vitalia Diatchenko, mentre tra le teste di ...

WTA Strasburgo – Ashleigh Barty dà forfait : problema al braccio per la Tennista australiana : Ashleigh Barty costretta a ritirarsi dal WTA di Strasburgo: la tennista australiana ha accusato un problema al braccio che le ha impedito di disputare il derby aussie contro Gavrilova Ashleigh Barty ha annunciato il proprio ritiro dal WTA di Strasburgo. La tennitsta australiana ha accusato un problema al braccio destro che le ha impedito di prendere parte al derby aussie contro Daria Gavrilova. Come riportato dall’Equipe, Ashleigh ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : fuori la testa di serie numero 5 Sofia Kenin : Seconda giornata del WTA di Strasburgo caratterizzata dal “quasi completamento” degli incontri di primo turno. Tra le teste di serie è uscita la numero 5 del tabellone, la statunitense Sofia Kenin. Autrice di un buon torneo a Roma dove ha battuto in tre set la connazionale Madison Keys per poi cedere sempre in tre set alla ceca vincitrice del torneo Karolina Pliskova, oggi è stata battuta con un doppio 6-3 da una delle padrone di ...