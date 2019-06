Teatro dell’oppresso Milano | nel quartiere Corvetto il laboratorio per i conflitti di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Tutti vorremmo vivere in pace. Ma siamo sicuri che tacere sia la strategia giusta? Per vivere in pace dobbiamo imparare a parlare con i nostri vicini di casa, a stare insieme per costruire ilche vorremmo”. Zósimo Yubero ha 35 anni, vive a Madrid, ed è un esperto di processi di trasformazione attraverso il. Lui e la sua compagnia, Tr3s Social hanno già lavorato in diversi quartieri periferici spagnoli utilizzando ilper lavorare sulla gestione deidi vicinato. Dal 12 al 16 giugno, sarà la volta di sperimentare queste tecniche con gli abitanti delmilanese di, invitati in un(gratuito) di. “Magna, bef e tas s’at vo vivar in pas” (Mangia, bevi e taci se vuoi vivere in pace), questo il titolo, in milanese, scelto dal teatrante madrileno. “Il primo esercizio che faremo sarà fare guardare in faccia gli abitanti del ...

