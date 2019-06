Taskmaster sarà uno dei cattivi presenti in Marvel' s Avengers | lo conferma la stessa

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Square Enix ha mostrato un corposo trailer del suo'sdurante la conferenza E3 di qualche giorno fa, nel video si vedono diversi eroi e, tra cuito dallaMarver recentemente), storica nemesi di Capitan America.Come riporta Polygon,ha scoperto fin da bambino di possedere il potere di migliorare le sue abilità semplicemente guardando qualcun'altro usarle, questo grazie al cosiddetto riflesso fotografico. Una volta adulto ha usato il suo talento per entrare nel mondo del crimine, osservando le tecniche di decine di eroi e, al fine di farle proprie. Anche se le abilità dine fanno un nemico decisamente temibile, in passato non ha mai ricevuto molto spazio, e a quanto parelacosa anche nel gioco. L'onore di villain principale andrà infatti ad un altro personaggio, che Square Enix non ha però ancora ...

Eurogamer_it : Taskmaster sarà uno dei cattivi presenti in #Marvel'sAvengers, lo conferma la stessa Marvel - cyberanimax : Taskmaster sarà uno dei principali nemici che ci troveremo ad affrontare in Marvel's Avengers, come confermato da S… -