Taron Egerton ha raggiunto a sorpresa sul palco Elton John per cantare insieme “Your Song”

Elton John e Taron Egerton duettano a sorpresa sulle note di Your song (video) : Elton John e Taron Egerton sono le due facce di Rocketman di Dexter Fletcher, il biopic che si è imposto sugli strascichi del successo di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer e, per alcuni aspetti, è stato necessariamente messo a paragone con la pellicola che celebra i Queen di Freddie Mercury. Il rapporto tra il cantautore e il suo interprete è lo stesso tra il significante e il significato, e nel tempo le due figure si sono spesso fuse ...

«Rocketman» ovvero l’Oscar che Taron Egerton meriterebbe - ma non vincerà : Rocketman - Taron EdgertonTaron Edgerton nei panni di Elton JohnTaron Edgerton e Elton John a CannesRocketman vs Bohemian RhapsodyRocketman sul set con Taron EdgertonRocketman il PosterRocketman - PhotocallRocketman Taron Edgerton potrebbe segnare la storia del cinema il prossimo febbraio, e non perché con Rocketman sia artefice di un lavoro impressionante sul corpo e sulla personalità, modellata sullo spirito di Elton John, ma perché per questa ...

«Rocketman» - perché la colonna sonora cantata da Taron Egerton è una forza : Di solito funziona al contrario: vedi il film, vuoi riascoltarne la musica. Con Rocketman non è da escludere che possa essere anche l'opposto. Perché la colonna sonora del film, in cui il produttore e compositore Giles Martin ha preso i successi iconici di Elton John adattandoli per il progetto e il suo interprete principale come fossero stoffa per un abito di grande sartoria di Savile Row, ha una sua forza e una sua energia. Per ...

Taron Egerton e Rami Malek come Elton e Freddie : la foto che tutti aspettavano : Taron Egerton e Rami Malek, Rocketman e Bohemian Rhapsody... Se da un lato i paragoni tra i due biopic, molto diversi, non ci piacciono, è un’emozione vedere gli interpreti di Elton John e Freddie Mercury nella stessa foto… per non parlare di cosa sarebbe un crossover tra le due storie, un giorno, al cinema! Lo scatto emoziona ancora di più, se sostituiamo a Taron Egerton e Rami Malek, gli originali più o meno alla ...

Elton John e Taron Egerton hanno cantato “Rocketman” dopo la premiere del film a Cannes ed è stato grandioso : Wow The post Elton John e Taron Egerton hanno cantato “Rocketman” dopo la premiere del film a Cannes ed è stato grandioso appeared first on News Mtv Italia.

(I’m Gonna) Love Me Again è il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman è (I'm Gonna) Love Me Again. Il duetto sarà inserito nella pellicola che uscirà il prossimo 24 maggio. Il brano è stato scritto da Elton John e Bernie Taupin appositamente per l'occasione. Il brano sarà inoltre portato in duetto con Taron Egerton, che sarà anche protagonista della pellicola al cinema dal 29 maggio. Il singolo è co-prodotto da Giles Martin e Greg Kurstin ed è ...

“Rocketman” : nella colonna sonora del film anche un duetto di Elton John e il protagonista Taron Egerton : "(I’m Gonna) Love Me Again" The post “Rocketman”: nella colonna sonora del film anche un duetto di Elton John e il protagonista Taron Egerton appeared first on News Mtv Italia.

Taron Egerton interpreta Rocket Man di Elton John nella nuova clip tratta dal biopic (video) : La produzione del biopic sulla rockstar britannica ha lanciato un video in cui vediamo l'attore Taron Ergeton interpretare Rocket Man di Elton John. Il film, che prende il nome dalla hit del cantautore di Pinner, uscirà nelle sale italiane il 29 maggio. Il 24 maggio, invece, verrà pubblicata la colonna sonora. Per l'occasione il regista Dexter Fletcher ha voluto che le canzoni di Elton John fossero interpretate direttamente dal protagonista, al ...

Taron Egerton : «Elton John sono io» : Il mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonDirettore Simone Marchetti; intervista Enrica Brocardo; creative direction Sarah Grittini; ...