Tales of the city | trama | cast e anticipazioni Quando esce la serie tv

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019)of thelatvOf Theè una minisu Netflix, revival dell’omonimaandata in onda tra il 1993 e il 2001 e fermatasi alla terza stagione. Ladel 1993 è ispirata ai romanzi Armistead Maupin. LEGGI ANCHE: Il Codice Da Vinci:latv,LaIn questo revival, viene raccontato il ritorno di Mary Ann a San Francisco per il novantesimo compleanno di Anna Madrigal. Mary torna in città più stanca ed anziana e non più saggia come sempre. Si ricongiunge con la figlia Shawna e all’ex marito Brian dopo averli abbandonati vent’anni per potersi dedicare alla propria carriera. La protagonista a San Francisco dovrà affrontare una crisi di mezza età oltre ai dissapori della sua famiglia adottiva, composta da una nuova generazione di giovani queer e dalla granitica ...

AndrejKoimavsky : Per forza non capivo un cazzo di Tales of the city, ci sono 3 stagioni prima di quella pubblicata da netflix ?????????? - inlaurensarms : Sto guardando su Netflix Tales of the City e porca puttana è un capolavoro, la rappresentazione lgbt è favolosa sop… - DomaniLuminosi : Fidatevi: se state cercando una serie che vi scaldi il cuore, guardate Tales of The City #SerialUpdate -