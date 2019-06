Svaligiavano le ville di Mondello | arrestati ladri seriali dalla polizia

direttasicilia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ladi Stato è riuscita a risalire agli autori di una serie di furti compiuti, tra i mesi di marzo e maggio 2018, ai danni di alcunedie dell’Addaura. Si tratta dei palermitani Silvestri Giovanni, di anni 63enne e Montalbano Isidoro di anni 41, entrambi del quartiere Borgo Vecchio, nei cui confronti gli agenti hanno eseguito un’ Ordinanza di Custodia Cautele in Carcere emessa dal Gip del Tribunale di Palermo. Con pazienza e tenacia, sono stati i poliziotti del Commissariatoa tessere la tela delle indagini ed a risalire all’identità dei due, anche grazie ad una scrupolosa ricognizione delle immagini rilevate da alcuni impianti di videosorveglianza che insistono nelle abitazioni e nelle zone interessate dagli eventi criminosi. Nello specifico, Silvestri e Montalbano devono rispondere di tre furti in villa commessi in data 31 marzo, 11 e 25 ...