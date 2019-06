Storie Italiane | Enzo Paolo Turchi confessa | Cosa mi ero ridotto a fare pur di

Storie Italiane - Enzo Paolo : “Basta pensioni basse!”. Interviene la Ruta : Enzo Paolo Turchi torna a Storie Italiane: “Lavoro ancora, ma la pensione è bassa…” E’ tornato nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, mercoledì 12 giugno 2019, Enzo Paolo Turchi, già ospite di Eleonora Daniele due giorni fa. E anche nell’appuntamento odierno del seguitissimo programma del mattino di Rai1, Enzo Paolo Turchi ha spiegato che con la sua denuncia relativa alle pensioni troppo basse, vuole ...

Laura Chimenti a Storie Italiane/ 'Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore' : Laura Chimenti a Storie Italiane si racconta svelando i dettagli della sua vita privata: 'Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore'

Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane : “Prendo una pensione da fame!” : Storie Italiane, Enzo Paolo Turchi: “Percepisco una pensione di soli 720 euro al mese” E’ intervenuto nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, lunedì 10 giugno 2019, Enzo Paolo Turchi, dove ha ribadito quanto già dichiarato a gran voce in occasione della sua recente ospitata in un altro programma televisivo, ossia di percepire una pensione molto bassa se proporzionata ai suoi anni di lavoro. Intervistato dalla ...

Salvo Sottile a Storie Italiane : “Odiavo il lavoro di mio padre” : Storie Italiane, Salvo Sottile confessa ad Eleonora Daniele: “Ho odiato il lavoro di mio padre. Poi…” Si è raccontato nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, lunedì 10 giugno 2019, Salvo Sottile, dove ha presentato il suo nuovo libro, dal titolo “Notte fonda”. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Salvo Sottile ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 ha parlato molto ...

Quando eravamo noi i migranti : mille Storie Italiane in un archivio da rileggere e rivivere : Nasce 'Italiani all'estero, i diari raccontano'. Un sito per navigare, anche attraverso una mappa, storia piccole e dimenticate di discriminazioni, dolore, coraggio e forza di ripartire

Storie Italiane - Pippo Franco difende la Prati e ce l’ha con la D’Urso : «Ha detto che ho visto la Madonna. Un senso di solitudine ha spinto Pamela a costruire un caso» : Pippo Franco - Storie Italiane Attacco (interrotto) a Barbara D’Urso nella puntata odierna di Storie Italiane. Pippo Franco, ospite del programma mattutino di Eleonora Daniele, ha infatti espresso il suo punto di vista sulla nota vicenda delle nozze fake di Pamela Prati e non ha evitato di lanciare una frecciatina al fulmicotone sul modo in cui la conduttrice di Live – Non è la D’Urso sta affrontando il caso mediatico ...

Storie Italiane - Ivana Spagna confessa : “Ho vissuto un grande disagio” : Ivana Spagna racconta a Storie Italiane: “Da ragazzina mi sentivo a disagio…” Si è raccontata con una lunga e toccante intervista rilasciata nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 5 giugno 2019, Ivana Spagna. Ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ai microfoni della seguitissima trasmissione del mattino di Rai1 la cantante ha parlato del disagio, provato da ragazzina, per via del suo naso troppo grande. ...

Storie Italiane - Luisa Corna spiazza Eleonora Daniele in diretta : "Mi sa di sì" - l'annuncio bomba a 53 anni : Grosse sorprese a Storie Italiane. In studio Luisa Corna, ospite di Eleonora Daniele, annuncia di aver accettato la proposta di matrimonio del suo compagno, un ufficiale dei Carabinieri. Ancora incerta, però, la data. Possibile che le nozze slittino al 2020. "Sono 5 anni che stiamo insieme - ha spie

Ballando con le Stelle 2019 - il vincitore Lasse Matberg dall’ospedale : le sue parole in esclusiva a Storie Italiane : È stato lui il grande trionfatore, a sorpresa, di questa edizione di Ballando con le Stelle. E oggi Lasse Matberg ha mandato un video a Storie Italiane dall’ospedale, dove si trova ricoverato. “Ho appena finito l’operazione, quindi sono nel letto dell’ospedale – ha detto Matberg –. Sono super felice per come sono uscito da Ballando con le Stelle. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e per Sara. Spero che il ...

Storie Italiane - Sara Di Vaira : “Lasse Matberg sarà dimesso domani” : Sara Di Vaira a Storie Italiane: “Lasse Matberg uscirà dall’ospedale domani” E’ stata ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 4 giugno 2019, Sara Di Vaira, vincitrice di Ballando con le stelle 2019, che ha aggiornato in diretta i telespettatori sulle condizioni di salute di Lasse Matberg, che venerdì sera si è fatto male al gomito proprio durante una delle sue ultime esibizioni sulla ...

Mariotto a Storie Italiane : “Cottini a Ballando? Mi ha strappato il cuore” : Storie Italiane, Guillermo Mariotto su Ballando con le stelle: “Ivan Cottini mi ha sconvolto” Ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 3 giugno 2019, Guillermo Mariotto ha fatto un po’ il bilancio della fortunata edizione di Ballando con le stelle che si è conclusa venerdì sera con la vittoria di Lasse Matberg. E stamani Mariotto a Storie Italiane ha commentato, tra le altre cose, la ...

Marco Liorni a Storie Italiane : “Reazione a Catena è una grande sfida” : Storie Italiane, Marco Liorni emozionato per Reazione a Catena: “E’ una sfida per me” Ha rilasciato una breve intervista mandata in onda nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 3 giugno 2019, Marco Liorni, a poche ore dal suo debutto come padrone di casa di Reazione a Catena. La nuova edizione del quiz del preserale estivo di Rai1 lanciato alcuni anni fa da Pupo e portato al successo da Amadeus, inizierà infatti alle ...

Storie Italiane - Andrea Delogu commossa : “Ho imparato a non arrendermi” : Andrea Delogu si commuove a Storie Italiane: “Da mio padre ho imparato a non arrendermi mai” Si è raccontata a cuore aperto nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 3 giugno 2019, Andrea Delogu. Arrivata in studio in ciabatte (regalandone un paio in diretta anche ad Eleonora Daniele!), la conduttrice ha giustificato la sua scelta bizzarra spiegando: “E’ un modo per sentirci a casa”. Un’intervista ...

Emanuela Folliero a Storie Italiane racconta sono stata truffata con un falso profilo : Una caso davvero strano quello che è successo ad Emanuela Folliero che ha raccontato al programma “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele, dove ha ammesso di essere stata truffata, lei pensava di chattare con l’attore Pierce Brosnan, ma in realtà dietro quell’account fake si celava una donna. Una storia singolare quella che ha colpito la conduttrice Emanuela Folliero, e la stessa interessata ha deciso di raccontare la triste vicenda nel ...