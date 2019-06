Soluzione intrigante per De Rossi Vorrebbe 6 mesi al Boca e dal 2020 Los Angeles

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Per Desono arrivate due offerte, scrive il Corriere dello Sport. La prima è delJunior e sarebbe stata agevolata dall’amico Burdisso. La seconda dal LosFc. Espn ieri ha annunciato che la scelta è Los. Ma Burdisso non ne è sicuro: “Daniele ama la maglia del, sono sicuro che alla fine sceglierà di giocare da noi perché rispetto al campionato americano qui troverà un ambiente passionale, lo stesso al quale è abituato”. Sono stati i compagni argentini a trasmettergli la passione per il, soprattutto Parede. E ilanni fa gli mandò a casa la maglia numero 16. Il CorSport racconta che la moglie di Deha preso informazioni su una scuola italiana di Buenos Aires nell’ipotesi di iscrivere i figli. Ma l’ipotesi Stati Uniti resta viva. La“piùdi tutte”, scrive il quotidiano, sarebbe quella di giocare seial, per il ...

ULTIMOBASILEUS : Certo. La soluzione e’ geniale. Vorrei conoscerti. Tu sicuramente sai cos’è l’amore vero. Devi essere molto carina.… - 19_Napulitan_26 : @umbertocipolla @Torrenapoli1 Ah ecco ok.. ora si spiega.. Comunque Marino è una soluzione molto intrigante. Ma tut… - BeltrandDragone : però...amici potrebbe essere una soluzione 'intrigante' io ci rifletterei. -