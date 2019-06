Si risveglia il vulcano Piton de la Fournaise | fontane di lava di 30 metri | l’eruzione

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ilde lade La Réunion, isola francese nell’Oceano Indiano, è entrato in eruzione per la seconda volta quest’anno. Secondo l’osservatoriologico delde la(OVPF), “il tremore vulcanico, sinonimo dell’arrivo del magna vicino alla superficie, è localizzato vicino alla zona sommitale del massiccio vulcanico”.ha avuto luogo nella caldera centrale del, in una zona completamente disabitata. Non rappresenta, quindi, un pericolo per persone o beni. Si sono aperte almeno 4 fessure eruttive condisul versante meridionale e sudorientale del cratere Dolomieu. Secondo quanto riportato dai media locali, lediinizialmente avevano un’altezza di circa 30, ma le cattive condizioni meteo hanno impedito osservazioni più dettagliate. Diversi flussi dihanno iniziato a viaggiare molto velocemente verso ...

