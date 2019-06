Serie tv estate 2019 | calendario uscite | date e migliori da vedere

Le Serie tv in arrivo nell’estate 2019 : Nell’era d’oro della serialità televisiva non esistono palinsesti estivi sonnacchiosi e pieni di repliche. Anzi, sembra che l’estate sia diventato un periodo particolarmente interessante per proporre non solo titoli importanti giunti a punti di svolta ma anche per sperimentare con produzioni nuove ed esplorare terreni particolari. Succede anche nell’estate 2019: come si vede dalla gallery qui sopra, sono numerose le serie ...

Giù le mani dalla Serie B! No all’ennesima estate di “passione” - si trovi una soluzione in anticipo prima di scadere nel ridicolo… : Probabilmente, anche per chi scrive, trovare ormai parole diventa compito difficile. Ma il guaio serio è il silenzio o l’indifferenza, che vorrebbe significare presa coscienza di un abitudine, quasi scontata. Un lasciarsi andare, non fare nulla perché cambi la situazione. Noi, nel nostro piccolo, quantomeno proviamo a parlarne. E’ il minimo che possiamo fare quando a muovere i fili sono i pezzi più in alto della piramide. Che ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Brixia lanciata verso lo scudetto - a Firenze l’ultima recita delle Fate. Poi l’estate “mondiale” : C’è grande attesa per la terza tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica in programma sabato 4 maggio al Mandela Forum di Firenze, la finale del massimo campionato italiano a squadre assegnerà ufficialmente gli scudetti. La Brixia Brescia ha già ampiamente ipotecato il tricolore al femminile, il sesto consecutivo e il 17esimo della sua gloriosa storia: le Campionesse d’Italia hanno ormai allungato in testa all’albo ...

Megan Montaner torna in tv : parte in estate la nuova Serie Lontano da te : Lontano da te, la nuova serie di Canale 5 ha come protagonista l’ex star de Il Segreto Megan Montaner, con Alessandro Tiberi Lontano da te è la nuova serie tv prodotta da Mediaset e che ha come protagonista la ex star de Il Segreto, Megan Montaner. Pepa della soap spagnola avrà al suo fianco l’attore […] L'articolo Megan Montaner torna in tv: parte in estate la nuova serie Lontano da te proviene da Gossip e Tv.