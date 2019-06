Sea Watch | Salvini punta il dito | Collegamento tra Ong e scafisti

Sea Watch soccorre immigrati in Libia - Matteo Salvini : "Atto di pirateria fuorilegge" : Nuovo durissimo scontro tra la nave della missione Sea Watch e Matteo Salvini. L'equipaggio della ong tedesca fondata al termine del 2014, infatti, ha soccorso 52 immigrati clandestini che si trovavano su un gommone a circa 47 miglia dalle coste di Zawiya, in Libia. Il gommone stava facendo rotta ve

Libia - Sea Watch recupera 52 migranti. Salvini : "Atto di pirateria fuori legge" : Sergio Rame La Guardia costiera libica assume il coordinamento del caso. Ma la nave della ong tedesca intercetta il barcone e soccorre i 52 migranti. Salvini: "Ora c'è il dl Sicurezza, non finiranno in Italia" Una nuova missione della Sea Watch riporta sotto i riflettori l'emergenza partenze dalle coste libiche. L'equipaggio, messo in mare dalla ong tedesca fondata alla fine del 2014 da Harald Höppner, ha soccorso 52 immigrati ...

Migranti - la nave Sea Watch soccorre 52 persone a largo della Libia : "La cosidetta guardia costiera libica - spiega la Ong su Twitter - successivamente comunicava di aver assunto il...

Recupera 50 migranti in Libia : nuova missione della Sea Watch : Sergio Rame La Guardia costiera libica assume il coordinamento del caso. Ma la nave della ong tedesca intercetta il barcone e soccorre i 52 migranti Una nuova missione della Sea Watch riporta sotto i riflettori l'emergenza partenze dalle coste libiche. L'equipaggio, messo in mare dalla ong tedesca fondata alla fine del 2014 da Harald Höppner, ha soccorso 52 immigrati clandestini che si trovavano su un gommone a circa 47 miglia da ...

La nave Sea Watch 3 ha soccorso 52 migranti al largo della Libia : L’equipaggio della nave Sea Watch 3, che batte bandiera olandese e appartiene alla ong tedesca Sea Watch, ha fatto sapere di aver soccorso 52 migranti che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Le persone, ha spiegato l’account

Migranti - Sea Watch salva 52 persone in mare : “Guardia costiera libica non le ha soccorse” : L'ong tedesca Sea Watch ha salvato 52 naufraghi al largo della Libia. Tutte le persone si trovano adesso a bordo dell'imbarcazione dell'organizzazione umanitaria: "La cosiddetta guardia costiera libica comunicava di aver assunto il coordinamento del caso. Giunti sulla scena, priva di alcun assetto di soccorso, abbiamo proceduto al salvataggio"Continua a leggere

Ora la Sea Watch torna in mare : Chiara Sarra La Sea Watch - dissequestrata - salpa dal porto di Licata e naviga verso la Libia. A Lampedusa e Crotone arrivano barchini carichi di migranti Sea Watch torna a solcare il Mediterraneo. Dopo l'assist delle toghe che hanno dissequestrato la nave, l'imbarcazione dell'ong è salpata oggi dal porto di Licata alla volta della Libia. "Per oltre tre settimane il Mediterraneo centrale è rimasto senza nessuna nave civile di ...

Sea Watch : Asso 25 attracca a Pozzallo - porti sono aperti : Roma – “I porti sono aperti. Un anno dopo l’annuncio del Viminale di chiuderli, il mercantile Asso 25 sbarca le persone soccorse in Italia, a Pozzallo. È un importante atto di responsabilita’ delle autorita’ italiane, sebbene l’assistenza sia arrivata dopo oltre 48h e a piu’ di 24h dal nostro SOS”. Cosi’ su twitter la ong Sea Watch. L'articolo Sea Watch: Asso 25 attracca a Pozzallo, porti ...

Migranti - Procura Palermo indaga su Viminale per no a Sea Watch 3 : Assume aspetti giudiziari la vicenda della Sea Watch 3, ovvero sono sotto esame da parte di tre procure le procedure seguite dal Viminale in merito alle operazioni di soccorso e sbarco dei Migranti alla deriva nel Mediterraneo. indaga la Procura di Palermo, mentre altre inchieste sono in corso - per fatti precedenti - a Catania ed Agrigento. La notizia viene diffusa con evidenza dal sito web del quotidiano Avvenire. Sono stati gia' acquisiti ...

Sea Watch - Procura di Palermo indaga sullo stop deciso da Salvini. Ma il Viminale nega : Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, rispondendo ad una richiesta di accesso agli atti da parte dell'Associazione Diritti e frontiere, ha fatto sapere non poter fornire la documentazione relativa al caso perché "l'evento in parola è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo".Continua a leggere

Matteo Salvini indagato ancora per Sea Watch 3 : immigrati - si muovono tre procure : Magistrati semplicemente scatenati contro Matteo Salvini e la Lega. Ogni giorno un'inchiesta. Ogni giorno un attacco. Ora assume aspetti giudiziari la vicenda della Sea Watch 3. In sostanza, sono sotto esame da parte di tre procure le procedure seguite dal Viminale in merito alle operazioni di socco

Migranti - nuovo allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

Migranti : gommone disperso - Sea Watch teme "molti dispersi e annegati" : Nuovo dramma in corso nel Mediterraneo, di fronte le coste libiche: secondo l'ong Sea Watch, l'aereo delle ong Colibrì ha avvistato a circa 52 miglia nautiche dalla città libica di Carabulli, un gommone sgonfio. "Ci sono molte persone in acqua, un'alta probabilità di persone disperse e annegate. lanciato il MayDay Relay: raccolto da 2 mavi mercantili e dalla Guardia Costiera libica, che ora è sul posto" NAUFRAGIO IN CORSO ...

Sea Watch : “Gommone in avaria a largo della Libia - alta probabilità di dispersi e morti annegati” : Un gommone con 80 persone a bordo sarebbe naufragato a largo della Libia. Lo denuncia Sea Watch attraverso un post su Twitter, in cui comunica che ci sarebbero diverse persone in acqua, e un'alta probabilità di dispersi e morti annegati. Sul posto sarebbe intervenuta la Guardia costiera di Tripoli.