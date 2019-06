Scuola | OK Miur-sindacati sul reclutamento docenti | Bussetti dà il via ai concorsi

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' (2) : (AdnKronos) - Nel ricorso, lungo una quarantina di pagine che approfondisce la memoria difensiva depositata in seno al procedimento disciplinare, si sottolinea l'illegittimità della sanzione che viola gli articoli della Costituzione, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la s

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Approda nelle aule giudiziarie il caso di Rosa Maria Dell'Aria, la prof di italiano dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per 15 giorni, con stipendio dimezzato, per non aver vigilato sul lavoro svolto da alcuni suoi alunni. I legali della docente, Alessand

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Si è tenuto ieri, 3 giugno, un nuovo incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Miur in merito alla questione legata al reclutamento docenti. I sindacati rendono noto di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l’Amministrazione Centrale, rappresentata in primis dal Capo di Gabinetto, dottor Giuseppe Chiné. Il Miur ha avvolto la richiesta di avviare un ‘percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi ...

Scuola - CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ieri le rappresentanze sindacali sono state convocate presso il Miur per un incontro che si è tenuto nella sede di Viale Trastevere: tra le questioni discusse con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione anche quella relativa alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni per il nuovo contratto. incontro Miur-sindacati per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni Il prossimo ...

Scuola - oggi nuovo confronto Miur-sindacati : ecco quali saranno gli argomenti sul tavolo : nuovo confronto tra Miur e sindacati quello in programma oggi, mercoledì 29 maggio. L’incontro è stato richiesto dalle parti sociali in quanto occorre definire urgentemente alcune questioni come quella relativa ai pensionamenti. Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a prorogare da sabato scorso, 25 maggio, sino ad oggi l’inserimento al SIDI dei dati disponibili per la costituzione degli organici di diritto. Si tratta di un ...

Scuola - comunicato ufficiale Miur su riforma del sostegno : ecco le parole del ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione ha emesso un comunicato ufficiale tramite il quale ha spiegato la riforma del sostegno approvata dall’ultimo Consiglio dei Ministri e che rappresenta un importante provvedimento che andrà a modificare in maniera sostanziale la normativa vigente. Miur, comunicato ufficiale sulla riforma del sostegno ‘L’assegnazione delle ore di sostegno – si legge nella nota – d’ora in poi, avverrà anche ...

Scuola - novità sul sostegno nel Decreto inclusione : ecco le parole del sottosegretario al Miur - Giuliano : Il sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha commentato le novità che verranno introdotte al sostegno in seguito all’approvazione del Consiglio dei Ministri della modifica al Decreto legislativo 66/2017. Giuliano, sottolineando come le nostre scuole rappresentino già un modello nel mondo in fatto di inclusione scolastica, ha ribadito l’intenzione di promuovere un modello partecipativo che coinvolga ...

Scuola - precari con 36 mesi : trattative Miur sindacati in corso : Procedono le trattative tra il Ministero e le organizzazioni sindacali per arrivare ad un accordo che porti alla stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio. Tra due giorni si riunirà nuovamente il Consiglio dei Ministri ma difficilmente si parlerà di Scuola. L’obiettivo finale è quello di arrivare ad inserire un emendamento ad hoc nel prossimo decreto concretezza. Le due possibilità di accesso al ruolo Le parti al tavolo ...

Scuola - novità in arrivo per il sostegno : ecco cosa cambia dopo l’ultimo CdM - nota Miur : Il sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha pubblicato una nota all’interno della quale si informa in merito ad alcune importanti novità che verranno introdotte secondo le decisioni prese nell’ultimo Consiglio dei Ministri. “Il Consiglio dei ministri ha appena approvato un provvedimento che sancisce una vera e propria rivoluzione copernicana per la disabilità a Scuola – così si legge nella nota. ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Scuola - chiesto incontro sindacati-Miur-Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 scuola, chiesto incontro sindacati-Miur-Inps Pensioni ultima ora tra i tanti e attesi ambiti di applicazione di Quota 100 c’è quello del mondo della scuola. Come già sta avvenendo in molti altri settori pubblici, la possibilità di accedere alla pensione prima dei termini fissati dalla riforma Fornero indurrà molti lavoratori a chiedere di andare in pensione, con Quota 100, con alcuni anni di anticipo. ...

Scuola - decreto Miur per 6679 posti Scienze Formazione Primaria : la suddivisione per Università : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha firmato il decreto ministeriale n. 424 del 17 maggio, attraverso il quale vengono indicati a livello nazionale i posti disponibili per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2019/20. DM Miur per 6679 posti Scienze della Formazione Primaria Nel decreto sono indicati 6789 per candidati dei paesi dell’Unione Europea e dei paesi non Unione Europea di ...

Scuola - docente sospesa a Palermo ultime notizie : partono i sospetti sul Miur : Si continua a discutere del caso relativo alla docente di Palermo sospesa per il video riguardante il leader della Lega, Matteo Salvini. Un caso che sta avendo ampia eco anche nel mondo della politica, non soltanto perché è coinvolto il vicepremier leghista. Si sta parlando anche della reazione del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il quale si è riservato di valutare la vicenda solo dopo aver ricevuto ‘le carte’. Il ...

Scuola : Donato (Lega) - 'Miur ha protetto studenti da propaganda Pd' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Bene ha fatto il Miur ad intervenire per proteggere studenti minorenni dallo strumentale utilizzo della Scuola come veicolo di propaganda politica del Pd contro il governo in carica". Così Francesca Donato, esponente della Lega e candidata alle Europee nella circoscri

Organici Scuola personale ATA 2019/2020 : informativa MIUR : Il MIUR ha convocato le organizzazioni sindacali per la giornata di lunedì 20 maggio 2019 per un primo incontro d’informativa sull’organico del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020. Il MIUR ha pure comunicato che sono aperte per le scuole le funzioni SIDI: sull’organico di diritto del personale ATA a partire dal 16 maggio 2019 per gli uffici territoriali dal 23 maggio al 6 giugno 2019. L'articolo Organici scuola personale ATA ...