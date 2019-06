Scuola | nuovi maxi-concorsi per 70mila posti | c' è l' accordo ma restano i dubbi

Il ministro Bussetti annuncia nuovi concorsi per 70 mila posti nella Scuola : Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro Marco Bussetti. "L'accordo raggiunto oggi - ...

Scuola - precariato e PAS ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Amici - l’étoile del San Carlo Giuseppe Picone : “Non è Scuola per nuovi talenti. Fondare una carriera su questo programma è sbagliato” : Attualità Caso Prati, ecco chi è l’uomo della foto mostrata a Verissimo e spacciato per Mark Caltagirone di F. Q. “Amici non è una scuola per nuovi talenti della danza. E’ un’esposizione mediatica per ballerini già affermati e per aspiranti in cerca di visibilità”. E’ la stoccata di Giuseppe Picone, étoile internazionale dal 2016 alla ...

Scuola/ Nuovi presidi e nuovi prof in un paese povero e per vecchi : Chiedersi dov'è finito e cosa fa oggi il preside è chiedersi dove va la SCUOLA. Dovrebbero essere le scuole a scegliersi chi le dirige

Richiedenti asilo - sì alla residenza a Bologna. Nuovi diritti su Scuola - salute e lavoro : Bologna, 3 maggio 2019 - Il tribunale di Bologna ha dato ragione a due Richiedenti asilo a cui il Comune aveva negato l'iscrizione anagrafica in base al decreto Salvini. Ora il Municipio dovrà ...

Scuola : presto assunti 66mila nuovi insegnanti tramite varie selezioni ordinarie : Con l’ingresso nel sistema previdenziale italiano della pensione con quota 100, le assunzioni nella Scuola potrebbero essere nettamente favorite. I molti pensionamenti anticipati che sono figli della nuova misura del Governo Conte ampliano le cattedre che resteranno vacanti in vista del nuovo anno scolastico. La Scuola rappresenta il settore lavorativo dove è più facile provvedere a conteggiare possibili carenze di organico per via dei ...