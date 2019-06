Sanità | Zaia | eccellenza del Veneto si vede anche dai servizi più innovativi' 2

Sanità : Zaia - eccellenza del Veneto si vede anche dai servizi più innovativi' : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - Nuovo riconoscimento per la Sanità veneta. E a salire sul podio questa volta non sono le eccellenze in corsia, ma i servizi digitali. La app “Sanità km zero Ricette” di Regione del Veneto si è aggiudicata il secondo posto al premio eHealth4all, assegnato nei giorni sco

Sanità : Zaia inaugura percorso riabilitativo a Jesolo : Venezia, 10 giu. (AdnKronos) - “Con l’inaugurazione di oggi abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Trent’anni fa di infarto si moriva in moltissimi casi, oggi è un evento superabile, il tasso di mortalità è infinitamente più basso, si fanno le cure e si fa la riabilitazione. Sembra assurdo pensare

Sanità : Zaia - 'ancora migliore con l'autonomia - e non solo per noi' (3) : (AdnKronos) - Tra i 39 Progetti finanziati, figurano i Piani Antincendio di tutte le nove Ullss, delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e dell’Istituto Oncologico Veneto-IOV: 980 mila euro per quello dell’Ulss di Belluno, 4 milioni 535 mila euro per l’Ulss 2 Marca Trevisgiana, 802 mila 600 eur

Sanità : Zaia - 'ancora migliore con l'autonomia - e non solo per noi' (2) : (AdnKronos) - “Sono soldi nostri, cioè dei veneti – sottolinea il Governatore – che reinvestiamo per le loro cure e le strutture che le erogano. Una dimostrazione di efficienza nella spesa che avviene a prescindere dall’autonomia, che potrà solo migliorarla, per il Veneto, ma anche per tutte quelle

Sanità : Zaia - fake news voci di ridimensionamento' (2) : (AdnKronos) - “Tra le fake news che circolano, questa volta da parte di qualche sindacato, c’è poi che i medici in Veneto sarebbero pagati anche 7.000 euro meno di altri – ha poi detto il Governatore – ma ho fatto verificare dai tecnici della nostra Azienda Zero e il Veneto è al quarto posto in Ital

Sanità : Zaia - fake news voci di ridimensionamento' : Treviso, 15 apr. (AdnKronos) - “A breve approveremo in Giunta una delibera che conterrà nuovi modelli organizzativi per i Pronto Soccorso, che consentiranno al cittadino di attendere di meno e ai sanitari di lavorare con meno pressione”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione del Veneto, Luca