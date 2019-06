Sanità | Gimbe | stiamo perdendo Servizio Sanitario Nazionale

"La Sanità italiana cade a pezzi - in 10 anni 28 miliardi in meno" : l'allarme di Gimbe : Sprechi, tagli, inefficienze e cure essenziali non garantite a tutti e, di contro, l’aumento di fondi integrativi per ammortizzare la spesa privata per la salute. Sono questi i quattro fattori che, secondo la fondazione Gimbe stanno “facendo cadere a pezzi il Servizio Sanitario Nazionale”.L’immagine è impietosa e preoccupante e per avere un’idea della situazione basta partire dai numeri: “Nel periodo ...