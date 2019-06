San Donà e Portogruaro Gratis posto in spiaggia con ombrellone alle neo mamme

Donald Trump minaccia la Germania : "Sanzioni contro Nord Stream 2" : Donald Trump ha annunciato che sta considerando di imporre sanzioni contro il NordStream 2, il nuovo gasdotto russo-tedesco da tempo nel mirino del presidente americano, che oggi è tornato a mettere in guardia la Germania contro la dipendenza energetica da Mosca.Ricevendo il presidente polacco alla Casa Bianca, Trump ha annunciato ai reporter che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 in Giappone.

Donatori di Sangue in salita - plauso dall’OMS : “il sistema italiano è un modello da seguire” : Sono quasi 1,7 milioni i Donatori in Italia, un numero tornato a salire dopo anni di calo. Nel 2018 sono stati 1.682.724, con un aumento dello 0,2% rispetto al 2017. A dimostrarlo sono i dati del “Centro nazionale sangue” resi noti oggi in vista della Giornata Mondiale del Donatore di sangue che l’OMS celebra il 14 giugno. Durate la benefica occasione è stato presentato il nuovo portale dedicato alle donazioni sul sito del ...

Giornata mondiale del donatore di Sangue : un’occasione per ringraziare e sensibilizzare : Anche quest’anno, il 14 giugno, torna la Giornata mondiale del donatore di sangue, l’evento su impulso dell’OMS, celebrato in tutto come “World Blood Donor Day” serve a ringraziare i donatori volontari e non remunerati per il loro “dono salvavita“. Nonché far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue regolari per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue e ...

I due ragazzi che contribuirono a sventare il dirottamento dell’autobus a San Donato Milanese riceveranno la cittadinanza italiana : Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi di origine egiziana che contribuirono a sventare il dirottamento di uno scuolabus che trasportava 51 tra bambini e ragazzini, riceveranno la cittadinanza italiana per meriti speciali. Lo ha deciso oggi il

Bus dirottato a San Donato - spunta il video di Ousseynou Sy : "Perché non è pubblicabile" : È stato recuperato il video di 37 minuti di Ousseynou Sy, l'autista che il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella, dando fuoco a un bus a San Donato Milanese. "Viva il panafricanesimo, combattiamo i governi corrotti e critichiamo la politica europea che sfrutta l'Afr

Bus dirottato a San Donato - in Consiglio dei ministri la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy e Adam : Sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per il pomeriggioci sarà anche la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali ai due giovani eroi del bus dirottato a San Donato Milanese il 20 marzo scorso: Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi della scuola media Vailati di Crema. “Con il loro coraggioso comportamento erano riusciti a sventare il 20 marzo scorso il tentativo di dirottamento dello scuolabus”, ...

Prese in ostaggio 50 bambini sul bus di San Donato Milanese - trovato il video proclama : Ousseynou Sy, l’autista che il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella per poi dare fuoco al bus a San Donato Milanese, aveva realizzato un video “proclama” di 37 minuti ritrovato e recuperato dai carabinieri durante le indagini.“Viva il panafricanesimo, combattiamo i governi corrotti e critichiamo la politica europea che sfrutta l’Africa”, diceva il senegalese. Gli inquirenti ...

Marianna Sandonà massacrata dall’ex - quella telefonata prima di morire : “Ho paura di lui” : Marianna aveva confidato al telefono a un collega di aver paura dell'ex compagno. Pochi istanti dopo è stata aggredita con un coltello da sub di tipo 'Combat', nella casa di Montegaldella (Vicenza) dall'ex compagno Luigi Segnini. L'uomo, che ha tentato di uccidersi a sua volta, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Venezia. È accusato di omiciidio.Continua a leggere

Marianna Sandonà - uccisa a coltellate dall'ex/ Vicenza - nuovi sopralluoghi nella casa : Marianna Sandonà, uccisa a coltellate dall'ex a Vicenza: sopralluoghi degli uomini dell'Arma. Intanto restano in ospedale killer e compagno della vittima

Montegaldella. Luigi Segantini uccide Marianna Sandonà - ferito Paolo Zorzi : Luigi Segantini si è presentato nell’abitazione dell’ex compagna Marianna Sandonà con un coltello da sub in mano, l’ha colpita per

Una Vita Anticipazioni Spagnole : SuSana perdona Arturo : Susana, colpita dal'atto eroico di Arturo, si presenta a casa sua e gli confessa di averlo perdonato per tutto il male che le ha arrecato.

Incidente A4 - auto sotto un tir : morta una donna/ San Donà di Piave : traffico in tilt : Incidente A4, auto sotto un tir: morta una donna di 65 anni. Dinamica al vaglio: marito sotto choc, conducente camion ferito lievemente.

Incidente A4 - auto sotto un camion vicino al casello di San Donà di Piave : morta una donna : Tragico Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A4. Un’auto su cui viaggiava una donna ha tamponato un camion infilandosi sotto al mezzo pesante non lontano dal casello di San Donà di Piave in direzione Trieste. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista.Continua a leggere

San Donà di Piave. Incidente sull’autostrada A4 morta una donna : Incidente mortale sull’autostrada A4, prima dell’immissione di San Donà. Nell’impatto, avvenuto giovedì pomeriggio, una donna ha perso la vita. Un’auto