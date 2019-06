Samuele Di Nicolò ad All Together Now 2019 | chi è | carriera e biografia

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Diad AllNow: chi è,. AllNow è giunto alla quarta puntata, andata in onda il 6 giugno su Canale 5, l’ultima prima delle semifinali. Il programma con Michelle Hunziker alla conduzione e J-Ax capitano della giuria dei 100 ha visto la performance, tra le altre, anche del giovaneDi. Fra i giudici di questa puntata c’era anche Gianluca Vacchi che insieme agli altri membri come Le Donatella, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Cizco, durante l’esibizione, possono esprimere il loro gradimento alzandosi dal loro posto oppure facendo illuminare il pannello dietro di loro e perad alzarsi sono stati ben 86 giudici. Ogni artista quindi porta davanti al muro un brano da lui scelto e i componenti del muro devono poi dare il loro giudizio. I cinque concorrenti che riusciranno a ...

viverefermo : Altidona: Samuele Di Nicolò giovanissimo cauntatore marchigiano sorprende i giudici di “All Together Now”… - shaawnsroses : #AllTogetherNow SAMUELE DI NICOLÓ: che qui a casa siamo tutti in lacrime ci credete? È figlio di amici stretti di… - tania_lighea : Ecco il secondooooo Samuele Di Samuele Di Nicolò i love you ?? -