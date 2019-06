Samsung Galaxy A10 e A80 debuttano nel listino Vodafone con 30 rate mensili

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e continueranno a calare velocemente secondo BankMyCell : Il calo dei prezzi dei Samsung Galaxy S10 è stato più veloce di quello di S9, ma anche degli iPhone XS/XR e continuerà in vista di marzo 2020. L'articolo I prezzi di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e continueranno a calare velocemente secondo BankMyCell proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7 - 99 euro al mese senza contributo iniziale : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di un Samsung Galaxy A50 in 30 rate mensili da 7,99 euro, senza alcun contributo iniziale. L'articolo Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7,99 euro al mese senza contributo iniziale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy XCover 4s : uno smartphone super resistente a 299 euro : Da Samsung arriva un nuovo smartphone corazzato adatto all’utilizzo in qualsiasi condizione ambientale

Cambia tutto per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’aggiornamento di giugno : Cominciano ad emergere alcune novità davvero interessanti a proposito dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus per quanto riguarda l’aggiornamento di giugno. Dopo avervi fornito le prime informazioni del caso nella giornata di ieri, parlandovi appunto della prima apparizione del pacchetto software in Europa, oggi tocca concentrarsi su quelli che saranno più nello specifico gli effetti del firmware per chi intende scaricare il firmware appena sarà ...

Non ci sperate troppo - le speranze sono poche : niente porta audio da 3 - 5 mm per Samsung Galaxy Note 10 : Continuano a susseguirsi in Rete indiscrezioni secondo cui il Samsung Galaxy Note 10 non potrà contare su un ingresso jack audio da 3,5 mm L'articolo Non ci sperate troppo, le speranze sono poche: niente porta audio da 3,5 mm per Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano con la Modalità notturna e le patch di giugno : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Tab S5e iniziano ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di giugno 2019: scopriamo le novità portate dai firmware G960FXXU5CSF2, G965FXXU5CSF2 e T720XXU1ASF1. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano con la Modalità notturna e le patch di giugno proviene da TuttoAndroid.

Partito con anticipo il rollout di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J7 (2017) : Nonostante Galaxy J7 (2017) non sia più freschissimo, Samsung ha avuto cura di mantenerlo aggiornato seguendo alla lettera le proprie politiche societarie L'articolo Partito con anticipo il rollout di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J7 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e da 9 - 99 euro al mese con anticipo zero : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti di acquistare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in 30 rate mensili senza anticipo, a partire da 9,99 euro al mese. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e da 9,99 euro al mese con anticipo zero proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M40 è ufficiale in India - ma è identico a Galaxy A60 : adesso tocca all’Europa : È stato lanciato nelle scorse ore in India Samsung Galaxy M40, smartphone che si pone come stretto parente di quel Galaxy A60 già ufficializzato in Cina L'articolo Samsung Galaxy M40 è ufficiale in India, ma è identico a Galaxy A60: adesso tocca all’Europa proviene da TuttoAndroid.

Gamma Galaxy S10 da soli 129 euro - combinando queste due offerte Samsung : combinando le due offerte Samsung Value In Store e "È ora di cambiare" potete portarvi a casa uno smartphone della Gamma Samsung Galaxy S10 a partire da soli 129 euro! Ecco come fare e come funzionano le promozioni. L'articolo Gamma Galaxy S10 da soli 129 euro, combinando queste due offerte Samsung proviene da TuttoAndroid.

Tagli di memoria - RAM e batteria del Samsung Galaxy Note 10 : le ultime : Sono attesi per il 10 agosto i Samsung Galaxy Note 10, che compiranno il proprio debutto commerciale nei negozi ed attraverso i canali online subito dopo, senza dover aspettare troppi giorni dal lancio. Come riportato su 'PhoneArena.com', sarebbero stati resi noti anche i Tagli di memoria del prossimo phablet. Si partirà da configurazioni base da 128GB per il modello standard, e da 256GB per il modello Pro. Si arriverà forse ad 1TB, con 8GB ...

Si avvicina il Samsung Galaxy Fold : atteso l’annuncio ufficiale : Arrivano nuove conferme sul fatto che il Samsung Galaxy Fold arriverà nel mese di luglio, scenario che vi avevamo già prospettato qualche ora fa in questo articolo. Altre rivelazioni a riguardo arrivano dal portale 'cnet.com': come riportato dai colleghi, un portavoce del colosso di Seul avrebbe affermato seguirà nel giro di qualche settimana un annuncio da parte del produttore circa il Samsung Galaxy Fold. Questo può voler significare che il ...

Samsung Galaxy S9 - S9+ e Tab S5e si aggiornano con le patch di giugno 2019 : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Tab S5e iniziano ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di giugno 2019: scopriamo le novità portate dai firmware G960FXXU5CSF2, G965FXXU5CSF2 e T720XXU1ASF1. L'articolo Samsung Galaxy S9, S9+ e Tab S5e si aggiornano con le patch di giugno 2019 proviene da TuttoAndroid.

Mai indietro i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - al via patch di giugno : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non possono certo dirsi abbandonati lato software, nonostante abbiano ceduto lo scettro di top di gamma al successore Galaxy S10. In effetti per loro, soprattutto negli ultimi mesi, le patch di sicurezza sono giunte in maniera abbastanza puntuale, esattamente come nel caso di quella odierna di giugno. SamMobile segnala in questi minuti la prima distribuzione dell'aggiornamento del corrente mese proprio su ...