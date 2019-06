Salvini | Sea Watch 3 nave pirata | se fa rotta verso l' Italia

Sea Watch - Salvini : Ong sbarchi a Tripoli : 11.08 "Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà,mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente". E' l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Interno Salvini alla Sea Watch, con 52 immigrati in bordo e ora a "38 miglia dalle coste libiche". Intanto la Sea Watch 3 si appresta a querelare Salvini per diffamazione a mezzo stampa. Lo ...

Salvini : "La Sea Watch 3 è una nave pirata" | L'ong ha salvato 52 migranti e cerca un approdo : Secondo il ministro dell'Interno, all'imbarcazione della Ong tedesca "qualcuno consente di violare ripetutamente la legge"

Sea Watch - Procura di Palermo indaga sullo stop deciso da Salvini. Ma il Viminale nega : Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, rispondendo ad una richiesta di accesso agli atti da parte dell'Associazione Diritti e frontiere, ha fatto sapere non poter fornire la documentazione relativa al caso perché "l'evento in parola è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo".Continua a leggere

Matteo Salvini indagato ancora per Sea Watch 3 : immigrati - si muovono tre procure : Magistrati semplicemente scatenati contro Matteo Salvini e la Lega. Ogni giorno un'inchiesta. Ogni giorno un attacco. Ora assume aspetti giudiziari la vicenda della Sea Watch 3. In sostanza, sono sotto esame da parte di tre procure le procedure seguite dal Viminale in merito alle operazioni di socco

Salvini : "Su Sea Watch procura buonista". E sul taser a Milano : "Non capisco astensione M5S" : Matteo Salvini oggi ha commentato due delle news più calde delle ultime ore. La più recente è quella del dissequestro della Sea Watch da parte della procura di Agrigento. Su questo punto il ministro dell'Interno ha detto:"Continua la politica buonista di alcune procure: dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l'apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del tribunale dei ministri di Catania" ...

Sea Watch - nave dissequestrata. Legali ong : “Basta con diffamazioni da parte di Salvini” : Su disposizione del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella e del pm Cecilia Baravelli, la ‘Sea Watch’ è stata dissequestrata. Lo scorso 18 maggio, nonostante l’avvertimento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di non entrare nelle acque territoriali italiane, la nave della ong tedesca era attraccata a Lampedusa con a bordo 47 migranti soccorsi in acque libiche. In quanto corpo del reato, la Sea Watch era stata posta sotto ...

