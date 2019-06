Salute | al via prima campagna sulla dermatite atopica negli adulti

Salute : batteri resistenti “souvenir” per 500mila viaggiatori : I batteri resistenti agli antibiotici sono fra i ricordi di viaggio più comuni per gli italiani. Poco meno di 2 milioni di connazionali quest’anno sceglieranno un Paese tropicale o subtropicale per le loro vacanze ma uno su 4, quasi 500.000 persone, rientrerà portandosi appresso germi difficili da eliminare con le cure antibiotiche standard. Lo rivelano gli esperti del Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica (GISA) in occasione ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : al via i bollettini sulle ondate di calore : Prevenire gli effetti negativi del Caldo sulla Salute, soprattutto delle persone più fragili: è l’obiettivo della pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore in Italia. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute, coordinato dal Ministero. ...

Olanda - morte di Noa : il ministero della Salute avvia l’ispezione sanitaria : Il ministero della Salute olandese ha avviato “un’ispezione sanitaria per verificare se e’ necessario aprire un’indagine” vera e propria sul caso della morte della 17enne olandese Noa Pothoven. Lo ha detto all’ANSA un portavoce del dicastero olandese. L’ispezione, ha precisato il portavoce, non riguarda l’eutanasia, ma intende accertare “il tipo di cure ricevute da Noa e se ci sia stato ...

Una Vita - trame : Silvia scopre che Arturo ha dei seri problemi di Salute : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella di Aurora Guerra arrivata alla sua terza, seguitissima, stagione in Italia. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, Arturo inizierà ad avere dei malori sempre più frequenti che faranno molto preoccupare Silvia e Esteban. Una Vita: Silvia e Arturo, nuova coppia Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le nuove puntate, svelano che non ci sarà pace per ...

Una Vita spoiler : Arturo nasconde a Silvia i suoi problemi di Salute : Non mancano sorprese nella famosa e appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita”. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, uno storico personaggio avrà dei numerosi malesseri: a passare dei brutti momenti sarà Arturo Valverde, proprio quando ritroverà la felicità tra le braccia di Silvia Reyes. Il colonnello dopo essersi accorto di avere la vista sfocata, prenderà la situazione alla ...

Arriva il 5G in Italia - al via sperimentazioni in 120 comuni : si temono rischi per la Salute : Per il 5G in Italia è ormai cosa fatta. Questa nuovissima tecnologia verrà ufficialmente utilizzata dagli operatori commerciali tra qualche mese, mentre le sperimentazioni in ben 120 comuni...

Al via il Living Planet Symposium : focus sullo stato di Salute del pianeta e sul cambiamento climatico : Ha preso il via a Milano il Living Planet Symposium, la più grande conferenza mondiale sull’osservazione della Terra dallo Spazio, organizzata dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e il contributo di alcuni dei principali player del settore, tra cui l’italiana Leonardo. Fino a venerdì 17 maggio 2019, oltre 4mila scienziati, tecnici e ricercatori provenienti da tutto il mondo ...

Salute : sax - amore e viaggi - storie di vita e sclerosi multipla in mostra : Tamara e la sua storia: ieri le speranze di ragazza infrante in un pugno di fogli, oggi i viaggi e il senso di libertà che neanche una sedia a rotelle può limitare. “Soprattutto all’estero, dove ci sono più mete accessibili che in Italia“, puntualizza. Michela e la sua ‘ora d’aria’ che oggi davanti allo sguardo di un pubblico attento si concretizza in due immagini: il sax contralto, lo strumento che suona ...

Salute : al via “ObeCity” - informazione e prevenzione contro l’obesità : Nel mondo circa 1,5 miliardi di persone sono in sovrappeso e, di queste, oltre 230 milioni soffrono di obesità. Una condizione che causa diverse complicanze disabilitanti (diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica e insufficienza respiratoria con sindrome delle apnee notturne, solo per citarne alcune) e che in certi casi può anche uccidere. Nel nostro Paese muoiono di obesità 57 mila persone ogni anno: mille a settimana, ...

Sonia Viale ad Albenga - tra privatizzazione e centri Salute : "Diffidenza dei cittadini colpa della giunta Cangiano" : "L'amministrazione in carica ha sempre anteposto la battaglia politica e partitica al bene della comunità"

Problemi di Salute per Umberto Tozzi - concerto con Raf a Bari rinviato : Questo l'elenco delle nuove date: 13 maggio - MILANO - MEDIOLANUM FORUM 16 maggio - FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM 18 maggio - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT 19 maggio - EBOLI - PALA SELE, data ...

Ilva - Di Maio : 'Via immunità penale sui reati ambientali'. E rilancia su Salute-bonifiche : Il vicepremier, M5s, nel vertice di oggi in prefettura a Taranto con i ministri Costa, Lezzi, Grillo e Bonisoli, promette l'avvio della fase due con il rafforzamento del risanamento dell'area