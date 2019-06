Salari d' oro a Caserta | sotto inchiesta i manager del Consorzio Idrico

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ignazio Riccio Sono venti le persone che dovranno rispondere in tribunale del danno erariale, le quali fanno parte, a pieno titolo, dell’ente pubblico Un danno erariale enorme quello che, secondo la Corte dei Conti, sarebbe stato procurato allo Stato dai dirigenti deldi Bacino di. La somma è di quasi un milione di euro, che si va a sommare ai due milioni di euro degli anni precedenti al 2014, denaro quest’ultimo che non verrà recuperato per la sopravvenuta prescrizione. I magistrati accusano il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione deldi aver percepito indennità non dovute nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019. Sono venti le persone che dovranno rispondere in tribunale del danno erariale, le quali fanno parte, a pieno titolo, dell’ente pubblico. Le cifre che vengono contestate al management delvanno da ...

sil_viar0 : @Amos8125 @LeonardoCaciopp @Carlo213Ge @Mr_PincoPallino @domelagardelle Acquistare oro o esportare a prezzi più bas… -