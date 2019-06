Russia, corteo pro Golunov: 400 arresti

Il giornalista Ivan, accusato ingiustamente di traffico di droga, è fuori dal carcere con tanto di scuse,ma a Mosca non cambia l'approccio verso la libertà di espressione:arrestate almeno 400 persone alpro. Tra loro: reporter anche stranieri e il famoso oppositore Aleksei Navalny. Almeno 3mila persone in piazza: nessun striscione politico, ma T-shirt con la scritta 'Io, noi siamo Ivan', slogan lanciato da 3 quotidiani russi. La marcia pacifica non era autorizzata; ma lo è quella prodi domenica.(Di mercoledì 12 giugno 2019)