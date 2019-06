Roma | tenta di rapire una bambina di nove anni | arrestato 43enne La scena ripresa dalle

Calciomercato Roma - clamoroso tentativo per Icardi : asse tra i due club - non solo Dzeko : Icardi ALLA Roma? Il Calciomercato non ha preso ancora il via ma le trattative sono già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino sembra lontano dall’Inter. Nelle ultime ore clamorosa notizia lanciata da Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato di Sky, la Roma sta pensando ad un tentativo per Icardi con l’intenzione di portarlo alla Roma. Potrebbe ...

Roma : imprenditore cinese di 34 anni tenta di corrompere finanzieri : tenta di corrompere i finanzieri per evitare un sequestro di beni. Con questa accusa e' stato arrestato un cinese di 34 anni, residente nel Prenestino

Roma - tenta rapina in una gelateria e minaccia la commessa con un chupa chups modificato : Ha tentato di rapinare una gelateria e quando è stato sorpreso da una commessa l’ha minacciata con un chupa chups modificato con un ago. È successo a Roma, in piazza Vescovio, come riferisce Il Messaggero: era sera e l’uomo ha approfittato della momentanea assenza della commessa per avvicinarsi alla cassa e tentare di aprirla per prelevare i soldi. Ad un certo punto però, la donna è rientrata e l’ha sorpreso armeggiare: lei ha ...

Roma - autista Atac tenta di investire un pedone e due cani : il video choc : L'autobus accelera e tenta di investire un uomo. La scena choc è stata ripresa ad un balcone vicino al capolinea degli autobus di via Reduzzi a Roma. Chi filma non riesce a credere ai...

Gennaro Gattuso tentato da Roma e Samp : Gennaro Gattuso ha lasciato ufficialmente il Milan. “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una

Roma-Parma : colpisce steward per tentare di entrare senza biglietto - arrestato : Roma – Si e’ concluso senza alcuna criticita’ sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica l’incontro di calcio Roma-Parma valido per il campionato di calcio di serie A 2018-2019. Anche in questa occasione e’ stato messo in campo dalla Questura il dispositivo di ordine pubblico atto a garantire una buona e serena riuscita dell’incontro calcistico. Per un 42enne romano, pero’, la serata ...

Vigilante Romano tenta di uccidere clochard/ Colpito alla testa con un estintore : Un Vigilante romano ha tentato di uccidere un clochard, colpendo alla testa con un estintore mentre dormiva: ecco la ricostruzione