Roma Sabato dal tramonto all’alba al Teatro di Villa Pamphilj

Calciomercato sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! Roma forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Sabato per vie Capitale torna Roma Pride : sfila la comunità Lgbt : Roma – Il Roma Pride e’ pronto a invadere nuovamente le strade della Capitale. L’8 giugno i carri della comunita’ Lgbt, insieme a migliaia di cittadini, sfileranno per la Citta’ eterna “per sognare una societa’ diversa, libera e laica”. L’edizione di quest’anno sara’ accompagnata da due ricorrenze particolari: sono passati 50 anni infatti dai moti di Stonewall del 1969, la ...

Calciomercato sabato 1 giugno : Inter su Barella. Juve - spunta Ndombele. La Roma punta Trapp : Calciomercato 1 giugno- Inter: Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Barella. Il centrocampista del Cagliari, valutato circa 45 milioni dal club rossoblù sarebbe ormai un promesso sposo della compagine nerazzurro. Secondo rinforzo dopo l’ok di Godin. JuveNTUS: Sarri viaggio spedito verso il sì definitivo, […] L'articolo Calciomercato sabato 1 ...

Meteo Roma : previsioni per sabato 1 giugno : Meteo Roma: previsioni per sabato 1 giugno Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio localmente anche compatta. Non si esclude invece qualche acquazzone o temporale pomeridiano domenica ma in rapido esaurimento già in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 1 giugno sabato tempo asciutto e soleggiato al ...

‘Birdwatching urbano’ : sabato in Riserva Naturale dell’Acquafredda a Roma : Roma – sabato 25 maggio a Roma appuntamento alla scoperta della biodiversita’ nella Riserva Naturale dell’Acquafredda con ‘Birdwatching Urbano’, l’evento organizzato nell’ambito della manifestazione ‘Vivi il verde nel Lazio’ che si svolge per la Settimana Europea dei Parchi. L’iniziativa, organizzata con l’ausilio dei volontari della Lipu, e’ stata pensata per coinvolgere i ...

Roma non dimentica suoi figli : Forza Nuova sabato a San Lorenzo in memoria Desiree : Roma – “sabato saremo a San Lorenzo, nel nome di Desiree, simbolo di un’Italia che sta morendo sotto l’odio e la sostituzione etnica”. Cosi’ sulla pagina facebook di Forza Nuova. “Mentre in Italia assistiamo all’ennesimo golpe delle toghe militanti- scrivono-, che in barba ad ogni decisione politica continuano a far sbarcare falsi profughi e clandestini, e ad una politica sempre piu’ debole e ...

Gli eventi culturali a Roma per il fine settimana di venerdì 10 - sabato 11 e domenica 12 maggio : Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l'interpretazione della storia dell'arte e un ...

Progetto 'Carovana dello Sport Integrato' - da sabato a Roma l'evento che chiude il tour nelle venti regioni italiane : ... questo è stato il momento del viaggio dove poter dimostrare la fattibilità concreta di creare spazi di aggregazione attraverso lo Sport che diventa uno strumento di socializzazione di integrazione e ...

Roma - il no di Conte è arrivato sabato : Oggi lo ha fatto sapere a tutti tramite la Gazzetta dello Sport, ma il no di Conte alla Roma è arrivato prima della partita col Genoa dopo l'ennessimo contatto tra le parti. Un rifiuto che ha gelato anche la squadra speranzosa di lavorare con un l'ex ct.

Meteo Roma - nel weekend torna l’inverno : sabato forti temporali - domenica temperature in picchiata : Meteo Roma – Dopo i temporali pomeridiani che hanno compromesso la Festa del Lavoro, oggi su Roma splende un tiepido sole e il clima è tornato a tutti gli effetti primaverile ma la situazione cambierà nuovamente nel weekend. Già domani, Venerdì 3 Maggio, il cielo della Capitale si oscurerà per la presenza di nubi da cui potrà scaturire anche qualche debole pioggia. Le correnti diventeranno meridionali, con uno scirocco che si rinforzerà ...

Marco Mengoni a sorpresa in via Roma a Torino sfila con la banda di Mirafiori : sabato 27 parte Atlantico tour al Pala Alpitour : Marco Mengoni show a Torino. Un grande spettacolo a sorpresa ha incantato nel pomeriggio la città di Torino: per salutare la partenza di Atlantico tour, sabato 27 e e domenica 28 aprile al Pala ...

Muay Thai – Sabato a Roma in palio due titoli Mondiali Wkn di K1 : Arti marziali: Muay Thai, Sabato a Roma in palio due titoli Mondiali Wkn di K1 Riflettori puntati sul ring dell’Atlantico Live di Roma dove Sabato 27 aprile, a partire dalle 17.30, i migliori atleti di arti marziali si sfideranno per conquistare due titoli Mondiali Wkn di K1 e un titolo internazionale di Muay Thai durante il ‘Fighting Spirit Muay Thai – Road to Thai Fight’, giunto quest’anno alla sua settima ...

Arti Marziali - evento Muay Thai sabato a Roma : in palio due titoli mondiali Wkn di K1 : Altro nome di spicco, quello di Sudsakorn Sor Klimnee - pluricampione Thailandese con oltre 350 match all'attivo e considerato uno tra i dieci fighter di Muay Thai più forti al mondo - che sfiderà l'...

Ascolti Tv Sabato 20 Aprile - Ballando con le Stelle (18.9-21.1%) e Amici (20.7%) con Inter – Roma su Sky : Ascolti Tv Sabato 20 Aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Sabato 20 Aprile – Con l’incognita di Inter – Roma (1-1) su Sky, sfida pre-pasquale tra Amici di Maria De Filippi (riguarda Pio e Amedeo di ieri e il video di Maria che Balla con Ricky Martin) che conquista 3.447 milioni di spettatori con 20.7% di share tra le 21:15 e 1:04 e Ballando con le Stelle che ottiene 3.442 milioni di ...