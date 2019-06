Roma | moto si scontra con un cavallo | deceduto il conducente del mezzo

Scontro con un cavallo a Roma : muore un motociclista : Lo Scontro con un cavallo è stato fatale: un motociclista è morto la scorsa notte a Roma. È accaduto sulla via Ostiense, in zona Tor di Valle, dove un tempo sorgeva un ippodromo. oggi abbandonato. Sul posto è arrivata polizia, i vigili urbani e i soccorritori del 118 intervenuti dopo la segnalazione della presenza di due cavalli in strada. Il caval...

Gabbiano risucchiato nel motore - paura sul volo Genova-Roma : paura questa mattina sul volo Genova–Roma: intorno alle 07:30, il velivolo, in fase di “rullaggio” prima del decollo, ha risucchiato un Gabbiano nel motore e ha dovuto frenare all’improvviso. Non si registrano feriti tra i passeggeri. Il volo è stato cancellato e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro aereo. L'articolo Gabbiano risucchiato nel motore, paura sul volo Genova-Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Bergamo - contRomano in moto : morto 75enne : 21.30 Un uomo di 75 anni è morto schiantandosi con la sua moto sull'Asse interurbano di Bergamo. Dalle prime ricostruzioni, pare che il motociclista abbia imboccato contromano la strada. Vani i soccorsi del 118.Il motociclista era originario di Reggio Emilia.

Terremoto Roma - svelata una faida interna : De Rossi e tre senatori volevano la testa di Totti : Secondo quanto riferito da Repubblica, De Rossi e altri tre senatori avrebbero chiesto a Pallotta la testa di Totti e Di Francesco Una vicenda paradossale, rivelazioni clamorose che potrebbero destabilizzare l’intero ambiente della Roma. A riportarle è Repubblica che, sul giornale di oggi, ha pubblicato un report sorprendente su alcuni avvenimenti accaduti nel corso dell’ultima stagione, che ha sancito l’addio di Daniele ...

Motori – Tesla apre pop-up store tra i brand di lusso della Rinascente di Roma : Tesla apere pop-up store della sua Model3 all’interno della Rinascente di Roma, affiancando i marchi più blasonati della moda e del design Tesla apre pop-up store, cioè un negozio temporaneo, all’interno della centralissima Rinascente di Roma. Da Tesla ci tengono a far sapere che la loro intenzione è quella di poter portare il lusso alla portata di tutti, difatti in questo store sarà possibile visionare ed acquistare la più ...

Roma - auto contRomano sulla Casilina travolge moto : muore motociclista di 32 anni. Arrestato l'automobilista ubriaco : Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso sulla Casilina all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contRomano. L'incidente è avvenuto...

Scossa di terremoto in Emilia Romagna : epicentro nel parmense : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 sulla scala Richter si è verificata alle 12.38 in Emilia Romagna. Dai dati dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la Scossa si è...

Terremoto Emilia Romagna : scossa in provincia di Parma [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Parma. Il sisma, di magnitudo 3.4, si è verificato alle ore 12:38. L’epicentro è stato localizzato a Tizzano Val Parma, in provincia di Parma, mentre l‘ipocentro a 23.2 Km di profondità. L'articolo Terremoto Emilia Romagna: scossa in provincia di Parma [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

MotoGp – Altro che cena a lume di candela : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scelgono un… “pranzo con vista Romagna” [VIDEO] : Pranzetto romantico per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella modella pubblica un soleggiato video sui social Settimana di relax per i piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez ha trionfato a Le Mans, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del quinto posto. Il Dottore, in vista del nuovo appuntamento della stagione ha deciso di godersi un po’ di meritato ...

Terremoto - Bonaccini : “Il Governo volta le spalle ai cittadini dell’Emilia-Romagna” : “In un colpo solo Governo e maggioranza in Parlamento hanno voltato le spalle agli stessi cittadini che, qui in Regione, ci incalzano a tutelare”. A sottolinearlo, con un post su Facebook, e’ il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “amareggiato per la bocciatura alla Camera degli emendamenti a favore delle aziende agricole colpite dalle gelate di inizio 2018, delle comunità che hanno subito ...

Terremoto Emilia Romagna - scossa di magnitudo 3.3 a Piacenza : avvertita anche a Parma : scossa di Terremoto a 4 chilometri da Vernasca, in provincia di Piacenza, dove è stato registrato l'epicentro del sisma di magnitudo 3.3 e ad una profondità di 27 chilometri. Lo riferisce l'Ingv. È stata avvertita nella zona e fino a Parma, ma al momento non si segnalano danni a cose o persone.Continua a leggere

Scossa di terremoto in Emilia Romagna - epicentro fra Parma e Piacenza : DATI e MAPPA : Una Scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi, alle 16.37, in Emilia Romagna. Dai DATI diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.3 sulla scala Richter: l'epicentro è...

Motori – Mille Miglia : le Alfa Romeo più belle di tutti i tempi fanno tappa a Roma [FOTO] : Ieri la carovana della Mille Miglia ha disceso lo Stivale, da Milano Marittima a Roma, per il giro di boa della 37° rievocazione Prima ancora che un sole velato possa sorgere sull’Adriatico, la carovana si rimette in marcia. Il clima è mite e la stanchezza ancora non ha preso posto in auto: le condizioni ideali per raggiungere Roma, il giro di boa della Mille Miglia. Uno sguardo al road book ricorda che i chilometri non sono troppi, ...

Motori – Giro di Boa per la Mille Miglia 2019 - la particolare tappa nella Capitale : le strade di Roma sono diverse da tutte le altre [FOTO] : Si è aperta stamane all’alba la terza tappa della Mille Miglia 2019: le vetture della Freccia Rossa hanno lasciato Roma alle ore 6:30 alla volta di Bologna Ieri, al termine della giornata, la classifica provvisoria della Mille Miglia 2019 segnava questi piazzamenti: in cima alla graduatoria Andrea Vesco – Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), con una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929; al secondo posto il duo Giovanni Moceri e Daniele ...