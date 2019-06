Riscatto della laurea agevolato | in tre mesi oltre 10mila richieste | ma conviene solo a

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Stanno toccando livelli record ledi. Sono 21mila le domande pervenute all’Inps da marzo, ovvero da quando il governo ha introdotto la possibilità di, fino a maggio: circa la metà (10.139) sono quelle che - stando alle nuove regole - permettono di accedere a unlow cost.Per fare un confronto con l’anno precedente, nel 2018 sono arrivate in media 2320dial mese (1740 da lavoratori privati, 580 da dipendenti pubblici). Quest’anno ne sono arrivate 6mila a marzo, 7mila ad aprile, 8mila a maggio.La domanda che tutti si stanno ponendo è:davvero richiedere ildegli anni passati all’università a fini pensionistici? Ha provato a rispondere il Sole 24Ore. I requisiti necessari per fare richiesta sono essenzialmente due, come riporta il ...

