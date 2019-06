optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sono stati modificati iper ildi, con nuovi ordini di settore che sono stati comunicati dall'dell'evento che avrà luogo il 14 giugno, la prima delle date del nuovo tour dedicato a Start. La modifica riguarda tutti gli utenti che hanno acquistato il biglietto Tribuna est, Tribuna ovest, Ospiti Non Numerati e Curva Sud Non Numerata, che potranno assistere alaccedendo al settore Curva Nord. L'comunica inoltre che il nuovo settore corrisponde a quello dismesso in maniera equivalente o superiore in termini economici e qualitativi. Il nuovo assetto suggerisce quindi un cambio di orientamento del palco che sarà posizionato verso la curva in modo da riempire uno spazio più ridotto rispetto alla disponibilità completa. Ilsi terrà regolarmente il 14 giugno e sarà la prima data del tour che Luciano ...

OptiMagazine : Rimodulati i posti del concerto di @Ligabue a Bari, ecco la nuova organizzazione dello stadio #SanNicola… -