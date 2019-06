Rimini | cane di 4 mesi legato senza acqua né cibo in un box al caldo cocente | salvato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Tenuto in box fatto di lamiere, ale con una corda al collo lunga solo mezzo metro, fissata a un masso di cemento ed a un moschettone fisso, tanto che l’animale, un pitbull di quattro, non poteva neanche girarsi su se stesso e come se non bastassené. Ilritrovato in questa situazione al limite è statodalla Polizia di Stato didurante un controllo al parco Marecchia nei pressi di un circolo per anziani. Sul posto, gli agenti delle volanti della Questura, del reparto prevenzione e crimine di Bologna e l’unità cinofila con ilpastore”Irvin” hanno perlustrato l’area, rintracciando sei stranieri irregolari.Di questi, uno è stato arrestato perché in possesso di 70 grammi di marijuana, gli altri cinque, di nazionalità senegalese, danese e nigeriana, saranno espulsi dall’Italia. Denunciato per ...

