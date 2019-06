Rilasciato XXU4CSE3 sui Samsung Galaxy S9 TIM | con patch di maggio

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Questa del 12 giugno sembra essere decisamente la giornata deiS9, non solo nell'ambito dell'ultimo aggiornamento contraddistinto dalladi giugno 2019, volto ad introdurre a bordo dell'ex top di gamma la Night Mode (foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione), oltre che ad un arricchimento della funzionalità Live Focus della fotocamera anteriore, in modo da regolare l'effetto sfocato dello sfondo.Queste ore ci offrono lo spunto anche per darvi notizia dell'avvenuta distribuzione della serie firmware, destinata aiS9 e S9 Plus brand TIM. Si tratta di una release contraddistinta dalladi sicurezza di2019, avente una date build che affonda le sue radici nella giornata dell'8scorso.Non serve altro per capire che il pacchetto è antecedente a quelloda pochissimo suiS9 ...

OptiMagazine : Rilasciato XXU4CSE3 sui #SamsungGalaxyS9 TIM, con patch di maggio -