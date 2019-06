Rider morto in un incidente | la rabbia dei colleghi | Siamo lavoratori a rischio | le

Foggia. Incidente a Bologna : morto il Rider Mario Ferrara : Tragedia della strada a Bologna in via del Lavoro, all’incrocio con via Vestri. Il motorino di un portapizze, Mario Ferrara

Uno dei bulli di Taranto racconta... Lo facevamo per Ridere - non lo volevamo morto : Era il loro divertimento Antonio Stano, e ora che è morto i ragazzini allargano le braccia e si dicono increduli. "Io non l'ho mai toccato, ero nella chat, anzi nelle chat. Ma era solo per ridere che facevamo girare quei video, mica lo volevamo morto". Il 16enne non somiglia ai soliti bulli, parla in dialetto stretto a tratti incomprensibile mentre racconta delle chat su WhatsApp che raccoglievano i video e i messaggi sul "pacciu", il "matto" ...