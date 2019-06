blogo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Via la diretta, durata dimezzata e spostamento in: il debutto di- Siamo tutti protagonisti non è proprio andato come ideatori e conduttore speravano, visto non solo il 2.5% di share ma soprattutto le polemiche seguite all'ospitata e alle dichiarazioni di due neomelodici che hanno offeso la memoria di Falcone e Borsellino in diretta. Polemiche che si sono trasformate in un'istruttoria internaRai e hanno portato alle scuse dell'AD Salini ai parenti dei giudici uccisi, alle vittimemafia e ai telespettatori: "Quello che è avvenuto è inaccettabile e non può e non deve accadere" ha dichiarato Salini 5 giorni dopo la diretta, ribadendo che la Rai ha "il dovere di essere garantelegalità ... Purtroppo questo non è avvenuto: non ci sono giustificazioni e mi spiace che un episodio del genere rischi di offuscare la ferma condanna che pure il ...

SerieTvserie : Realiti alla prova della seconda puntata e della seconda serata: le anticipazioni del 12 giugno 2019 - barsiviglia : RT @paoloborrometi: Non esiste par condicio con la mafia: non andrò come ospite a “Realiti” Sono stato invitato - e ringrazio Enrico Lucci… - AleCamarca : RT @paoloborrometi: Non esiste par condicio con la mafia: non andrò come ospite a “Realiti” Sono stato invitato - e ringrazio Enrico Lucci… -