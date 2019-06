Real Madrid scatenato | altro acquisto | ufficiale Mendy

Calciomercato Real Madrid - è il giorno di Luka Jovic : “Ho fatto la scelta migliore” [VIDEO] : Calciomercato Real Madrid – E’ il primo giorno di Luka Jovic al Real Madrid. L’attaccante serbo, arrivato per 60 milioni dall’Eintracht Francoforte, è uno degli uomini su cui i Blancos puntano per il rilancio. Oggi Jovic è stato ufficialmente presentato, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Il calciatore è stato introdotto nel nuovo “mondo” dalle parole del presidente Florentino ...

Inter - spesa in casa Real Madrid : tre obiettivi - tra questi ci sarebbe Kovacic : L'Inter si sta già muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato per rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, nell'Intervista rilasciata a GQ, è stato abbastanza chiaro: l'obiettivo è andare a contendere il titolo alla Juventus. Sono otto anni, infatti, che i bianconeri vincono abbastanza facilmente lo scudetto, salvo rare eccezioni. La società nerazzurra si sta ...

Fabian Ruiz piace al Real Madrid. È lui l’incastro per James Rodriguez al Napoli : Il Corriere del Mezzogiorno parla lungamente della trattativa tra il Napoli e James Rodriguez. E’ stato lo stesso colombiano a non escludere l’indiscrezione che lo rende oggetto del mercato del Napoli. De Laurentiis, ieri, a proposito della possibilità che il calciatore arrivi a Napoli ha lasciato aperta la porta con un criptico “Vedremo“. Di certo ci sono stati anche i contatti di James con Ancelotti, che lo ha allenato ...

Le notizie del giorno – Le novità sulla cessione del Genoa - lo show di Commisso - il nuovo Real Madrid : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. cessione Genoa – E’ derby, non solo in campo, ma anche fuori tra Sampdoria e Genoa. E’ notizia di oggi quella secondo cui, a detta de “Il Sole 24 ore“, il fondo americano York, recentemente a un passo dall’acquisto della Sampdoria, avrebbe firmato un ...

Il nuovo Real Madrid - tra innesti già certi e probabili arrivi : l’undici è da sogno [FOTO] : 1/15 nuovo Real Madrid ...

Tv Luna – James Rodriguez vuole solo il Napoli! Questa la proposta di ADL al Real Madrid : il prestito - le cifre : James Rodriguez-Napoli Il Napoli forte su James Rodriguez, secondo Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, il giocatore ha già comunicato al Real Madrid la propria decisione di volere solo il trasferimento a Napoli. “James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da Aurelio De Laurentiis agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al ...

Juventus - l'arrivo di Mendy al Real Madrid potrebbe spingere Marcelo in bianconero : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato studiando opportunità di mercato e acquisti funzionali al nuovo progetto tecnico, che dovrebbe essere guidato, salvo clamorosi colpi di scena, da Maurizio Sarri. Il mercato bianconero però dovrà necessariamente tener conto del bilancio, che sarà approvato a fine giugno e dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Questo ...

Sergio Ramos allontana la Juventus : “Cristiano Ronaldo? Non mi ha chiesto di andare a Torino - continuo al Real Madrid” : Sergio Ramos allontana le voci che lo vorrebbero alla Juventus: il difensore del Real Madrid svela di non aver ricevuto alcuna ‘chiamata’ da Cristiano Ronaldo I rapporti fra Sergio Ramos e il Real Madrid non sono di certo idilliaci. Il difensore spagnolo, capitano e bandiera del club capitolino, ha avuto spesso da ridire con il presidente Florentino Perez, screzi che hanno alimentato diverse voci in merito ad un suo possibile ...

Inter - Conte scippa un uomo prezioso al Real Madrid : l’allenatore nerazzurro completa così il proprio staff : Il club nerazzurro ha convinto Antonio Pintus a lasciare il Real Madrid per tornare in Italia, unendosi allo staff di Antonio Conte Antonio Pintus sarà il nuovo preparatore atletico dell’Inter. Lo scrive il quotidiano spagnolo AS secondo cui il torinese, già preparatore di Juventus e Chelsea e attualmente al Real Madrid, andrà a riempire una casella ancora vuota nello staff di Antonio Conte. LaPresse/EFE Il 56enne Pintus, secondo il ...

Calciomercato Juventus - è sfida col Real Madrid per il top player da sogno : Calciomercato Juventus – L’intenzione del club bianconero, rimane quella di creare una squadra in grado di vincere la Champions Leauge. E’ questo il vero obiettivo della famiglia Agnelli, riportare la Juventus sul tetto d’Europa. Dopo aver sfiorato l’impresa più volte con Allegri in panchina nelle scorse stagioni, ora si è deciso di cambiare guida tecnica. […] More

Calciomercato Juventus - Daily Mail : 'Per Pogba il Real Madrid avrebbe pronti 168 milioni' : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo AS, è diventato il primo obiettivo di Zidane per rinforzare i blancos che, nei giorni scorsi, hanno chiuso l’affare Hazard per 130 milioni di euro. L’offerta del Real Madrid per Paul Pogba Così dalla Spagna è pronta a partire l’offensiva finale per Pogba. Anzi l’operazione sarebbe già scattata la ...

Real Madrid - Gareth Bale punta i piedi : il gallese ha comunicato la sua decisione di non lasciare il club : L’esterno gallese non ha intenzione di lasciare i blancos, rifiutando l’ipotesi di una cessione all’estero Si profila un futuro da ‘separato in casa’ per Gareth Bale al Real Madrid. Il gallese, poco utilizzato da Zinedine Zidane, a quanto afferma la stampa spagnola ha incontrato nei giorni scorsi la dirigenza dei ‘blancos’ comunicando la sua volontà di restare a Madrid e la decisione di non voler ...

Hazard è un calciatore del Real Madrid : la lunga lettera d’addio al Chelsea : “Giochero’ nel Real Madrid, non e’ un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione”. Eden Hazard scrive un lungo post sui social ...

Il calciatore belga Eden Hazard è stato comprato dal Real Madrid per almeno 100 milioni di euro : Il calciatore belga Eden Hazard, che da sette stagioni giocava al Chelsea, è stato comprato dal Real Madrid per almeno 100 milioni di euro, in quello che sarà certamente uno dei trasferimenti più importanti e costosi del calciomercato estivo europeo.