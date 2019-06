Rally Sardegna 2019 | Tanak cerca il sorpasso Mondiale | Ogier e Neuville pronti a

Rally Sardegna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Tutto pronto per il 16° Rally Italia Sardegna, ottava prova del WRC 2019, che andrà in scena nel prossimo weekend nel nord dell’isola. Il Rally avrà un percorso composto da 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km cronometrati. Si preannuncia una battaglia davvero molto serrata tra i tre grandi di questo campionato: il francese Sebastian Ogier (Citroen), leader della classifica iridata, l’estone Ott Tanak ...