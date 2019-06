Raiola fa ricorso al Tas | sospesa la squalifica Fifa | ma non in Italia

calcioefinanza

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ora è ufficiale, Minoha presentatoal Tas contro laimpostagli dalla. L’annuncio è stato dato dallo stesso Tribunale Arbitrale dello Sport, che in un comunicato ha confermato ilurgete dell’agente. «Il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha registrato unurgente presentato dall’intermediario del calcio, Carmine “Mino”, … L'articolofaal Tas:la, ma non in

MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Raiola fa ricorso al Tas: sospesa la squalifica Fifa, ma non quella della Figc in Italia - Upupa234 : RT @CalcioFinanza: Raiola fa ricorso al Tas: sospesa la squalifica Fifa, ma non quella della Figc in Italia - hbk_89 : RT @CalcioFinanza: Raiola fa ricorso al Tas: sospesa la squalifica Fifa, ma non quella della Figc in Italia -