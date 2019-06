Radio radicale | stop a lavori del Dl Crescita per cercare un’intesa Salvini | “Non si

Rinnovata la convenzione con Radio Radicale. Ma solo per la digitalizzazione dell'archivio : La convenzione con Radio Radicale sarà prolungata di tre anni per il completamento della digitalizzazione e la messa in sicurezza dell'archivio, mentre il Parlamento - "in tempi brevi" - varerà una legge per trovare una soluzione definitiva al problema delle gare per i servizi Radiofonici istituzionali. Il Senato ha approvato la mozione presentata dalla Lega e dal Movimento 5 stelle - e modificata su richiesta del governo - in favore ...

Mozione “salva” Radio radicale - il Senato dice sì : L'Aula del Senato ha approvato la Mozione di maggioranza presentata da M5s e Lega per il salvataggio di Radio Radicale con la riformulazione chiesta dal governo. I voti a favore sono stati 138, i contrari 45 e 57 gli astenuti. Hanno votato contro Pd e Leu. Fi e FdI si sono astenuti. La Mozione di maggioranza per salvare Radio Radicale prevede che si approvino norme per rinnovare la convenzione per disciplinare da subito il regime transitorio. ...

Lega e M5s non vogliono rinnovare la concessione a Radio Radicale : Il Movimento 5 Stelle smentisce le voci di chi li accusa di voler zittire e limitare la libertà d’espressione di Radio Radicale. In un lungo post su Facebook vengono citati alcuni dati: Su Radio Radicale, diciamo finalmente le cose come stanno. Cori di giornali si levano accusandoci di volere “zittire”, “silenziare”, “limitare la libertà di espressione” della Radio. Bene, qui nessuno mette in dubbio che ...

Radio radicale - mozione M5s con ok Lega : serve gara : Il Movimento Cinque Stelle ha depositato oggi, "d`accordo con la Lega", una mozione su Radio Radicale che prevede due impegni al Governo: "Il primo, è volto a non rinnovare la concessione senza una vera gara; e il secondo è a mettere in sicurezza e digitalizzare gli archivi di Radio Radicale, che rappresentano una risorsa preziosa". È quanto rende noto un post sulla pagina Facebook del M5s, in cui si afferma che "nessuno qui vuole chiudere Radio ...

Radio radicale non si conta - si pesa : Nel dibattito sulla sopravvivenza dell’emittente si trascura un aspetto. L’informazione che riesce a fornire su temi che gli altri media ignorano Quel che Grillo non sa di Radio Radicale " Perché Radio Radicale è la voce della repubblica" Que viva Radio Radicale"

E’ il momento di salvare Radio Radicale : La manifestazione della federazione della stampa contro la chiusura di Radio Radicale conferma l’urgenza di riparare in extremis all’errore liberticida commesso col rifiuto di rinnovare la concessione. Ora che, dopo l’esito elettorale, la Lega ha promesso un cambio di passo dell’esecutivo, è possibi

Larghissime intese a Montecitorio per Radio Radicale : Da Maurizio Gasparri e Renato Brunetta di Forza Italia ai Dem Roberto Giachetti e Ivan Scalfarotto fino ai leghisti Giuseppe Basini e Luca Paolini. Parlamentari di tutti i partiti hanno partecipato al sit-in organizzato dalla Fnsi per scongiurare la chiusura di Radio Radicale e contro i tagli all’ed

Una cosa il M5s è riuscita a farla : distruggere Radio Radicale : Non era facile percepire il disegno strategico retrostante alla strenua abnegazione che il Movimento 5 stelle e il suo Capo Politico hanno perseguito, pressoché fino all’ultima goccia di voto, in favore di Salvini. Ora è chiaro. Si trattava di mettere al primo posto l’interesse comune, a costo del s

Cdr Radio radicale scrive a Mattarella - intervenga : "EsprimendoLe i sentimenti di massimo rispetto per il Suo ruolo e la Sua persona Le chiediamo di valutare l'opportunita' di un Suo intervento in merito. Non si tratta solo della sopravvivenza di una testata giornalistica ma piu' in generale della questione dell'informazione e della democrazia nel nostro Paese". E' quanto chiede il Comitato di redazione di Radio Radicale, in una lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica, Sergio ...

Radio radicale - il cdr scrive a Mattarella : “Il nostro servizio non merita di finire - Presidente intervenga lei” : “Ci rivolgiamo a Lei quale garante dei principi della Costituzione che all’articolo 21 afferma il diritto di tutti i cittadini ad informare, informarsi ed essere informati, perché crediamo che il servizio pubblico garantito da Radio Radicale, così ben descritto nella segnalazione urgente dell’Agcom, meriti di non finire e meriti per ciò una Sua dichiarazione”. È l’appello lanciato dal comitato di redazione di Radio Radicale ...