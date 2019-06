Quattro morti nel giro di due mesi | Marcos Rojo scappa a gambe levate dall’hotel del

Maserati travolge persone sulla strada : due morti - Quattro feriti : Due morti e quattro feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte, sulla strada provinciale 165, in località Foresto di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Le vittime sono un ambulante italiano 49enne di Carmagnola e una 47enne italiana di Bra; in gravi condizioni all’ospedale di Savigliano un 25enne originario della Guinea.--Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di ...

Cavallermaggiore. Incidente sulla provinciale 165 : due morti e Quattro feriti : Tragico Incidente stradale sulla Reale in provincia di Cuneo. Nell’impatto sono morte due persone. Si registrano anche quattro feriti di

Incidente choc in Regno Unito! Morti due ragazzini di 13 e 14 anni - feriti altri Quattro bimbi : I fatti sono avvenuti questa mattina, intorno alle 7.30, a Sheffield. La dinamica dell'Incidente è ancora poco chiara. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso delle giovani vittime. Le giovani vittime, di 13 e 14 anni, sono deceduti dopo essere stati ricoverati in ospedale, ha dichiarato la polizia del South Yorkshire. Nell’Incidente sono rimasti feriti anche altri quattro bambini: uno di sette mesi e altri tre di 3, 10 e 11 ...

Burkina Faso - nuovo attacco jihadista a una chiesa cristiana : Quattro morti. È il terzo nelle ultime due settimane : quattro fedeli cattolici sono stati uccisi ieri nella provincia di Sanmatenga, nel nord del Burkina Faso, da un gruppo di uomini armati. Le vittime stavano riportando nella chiesa di Singa la statua della Vergine dopo aver partecipato a una processione, quando sono stati intercettati dai miliziani. I terroristi hanno lasciato andare alcuni minorenni ma hanno ucciso gli uomini e distrutto la statua. È il terzo attacco a una chiesa cristiana negli ...

La Francia ha liberato Quattro ostaggi in Burkina Faso e nell’operazione sono morti due militari : La Francia ha annunciato di aver liberato quattro ostaggi dopo un’operazione compiuta dai militari francesi nel nord del Burkina Faso. Tra le persone liberate ci sarebbero due francesi rapiti il primo maggio nel Benin, una statunitense e una sudcoreana. Il

Gaza - Hamas lancia centinaia di razzi - morti Quattro israeliani. Ventuno le vittime palestinesi : Nella notte è intervenuto il Dipartimento di Stato Usa sostenendo 'il diritto all'autodifesa di Israele dopo gli attacchi missilistici' e oggi anche l'alto rappresentante per la politica estera dell'...

Uccisi due minori in Venezuela - sale a Quattro conta dei morti. Irruzione militari in chiesa - “lanciato bombe provocando fuga dei fedeli” : In Venezuela, due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti in seguito a ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni di protesta del 30 aprile e del 1 maggio contro il governo di Nicolas Maduro. Lo rende noto l'ong Osservatorio Venezuelano di conflittualita' sociale (Ovcs). Con la morte dei due minori, sale a quattro il bilancio delle vittime nelle proteste registrate in Venezuela dal 30 aprile. - "Piangiamo la morte dell'adolescente ...

Sparatoria in un campus della North Carolina : due morti e Quattro feriti : di due morti e quattro studenti feriti , due in modo grave, il bilancio della Sparatoria nel campus dell'Università della North Carolina , a Charlotte. Si tratta dell'ennesimo attentato in un Ateneo ...

Serbia - scontro tra un bus e un camion. Quattro morti e sei feriti : L'incidente è avvenuto all'altezza di Kursumlja: morti gli autisti dei due mezzi e due passeggeri dell'autobus. Tragedia in Serbia, dove Quattro persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di stamattina nel sud del paese, dove si sono scontrati frontalmente un camion con rimorchio e un autobus di linea, che nell'impatto ha preso fuoco ...

Libia - governo Sarraj : “Raid delle forze di Haftar su Tripoli - almeno Quattro morti” : quattro persone sono morte e una ventina di altre sono rimaste ferite la notte scorsa a Tripoli in seguito ad una serie di raid aerei condotti, secondo fonti del governo di unità nazionale, con droni da forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Secondo quanto ha riferito il responsabile del comitato per le crisi e le emergenze, Fawzi Onis, citato su Twitter dall’emittente al Ahrar, si tratta tuttavia di un bilancio ancora provvisorio, ...

Crolla una gru nel campus di Google Quattro morti e 4 feriti a Seattle | : La struttura è improvvisamente collassata cadendo su sei automobili. Le vittime sono una donna e tre uomini, due dei quali erano operatori nella gru

Gru crolla su campus Google a Seattle : 4 morti/ Video - ferita bimba di Quattro mesi : Una gigantesca gru è crollata su un campus Google in costruzione in quel di Seattle: quattro persone sono morte, ferita una bimba di 4 mesi

Seattle - tragedia al campus di Google : crolla la gru del cantiere - Quattro morti : quattro persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite dal crollo di una gru avvenuto sabato pomeriggio nella città nordoccidentale di Seattle. A intervenire sul luogo dell'incidente sono stati i vigili del fuoco, spiegando che il mezzo "è caduto dal tetto di un edificio" e ha colpito sei veicol

Seattle - crolla una gru sul campus Google : Quattro morti : Una gru è crollata a Seattle, colpendo le automobili che si trovavano sotto e uccidendo quattro persone: altre quattro sono rimaste ferite. La gru veniva utilizzata per la costruzione di un campus di Google, in una città diventata ormai un polo tecnologico con importanti sedi come quella di Amazon.Continua a leggere