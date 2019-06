Quarta tappa Giro del Delfinato 2019 | percorso | altimetria e favoriti

OVO Energy Women’s Tour 2019 : Marianne Vos conquista la seconda tappa e balza al comando della generale - Quarta Elena Cecchini : Si è conclusa nuovamente con una volata la seconda tappa del OVO Energy Women’s Tour 2019, appuntamento del calendario ciclistico al femminile che accoglie in Gran Bretagna diverse tra le protagoniste della scena internazionale. Dopo il successo della belga Jolien D’Hoore (Boels-Dolmans) nella frazione inaugurale è arrivata la vittoria della fuoriclasse olandese Marianne Vos (CCC Liv), autentica dominatrice dello sprint conclusivo ...

Karate - Premier League Shanghai 2019 : Quarta tappa stagionale - Luigi Busà guida gli azzurri : Torna la Premier League di Karate, la cui quarta tappa si svolgerà questo fine settimana a Shanghai. Per la prima volta la Cina ospita un appuntamento del massimo circuito internazionale e per questo è particolarmente atteso. Sul tatami si sfideranno quasi 600 atleti provenienti da 76 paesi diversi. In gara vedremo tutti i big, visto che saranno presenti i campioni del mondo e i Grand Winners in carica di tutte le categorie. L’obiettivo comune ...

Giro di California 2019 - risultato Quarta tappa : Fabio Jakobsen fa sua la volata di Morro Bay. Van Garderen salvato in extremis dalla neutralizzazione : In un finale a dir poco rocambolesco che ha caratterizzato la quarta tappa del Giro di California 2019, esulta l’olandese Fabio Jakobsen. Il ventiduenne della Deceuninck-Quick Step si è reso protagonista di una bellissima rimonta in volata nei confronti di Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) e l’ex campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe); rispettivamente secondo e terzo al traguardo. È quindi tripletta per lo squadrone ...

Giro d’Italia - il tracciato della 5ª tappa Frascati-Terracina : percorso - altimetria e favoriti della Quarta tappa : Giro d’Italia giunto alla quinta tappa Frascati-Terracina che vedrà i velocisti protagonisti di una probabile volata finale Giro d’Italia tappa 5 – Frascati-Terracina 140 km – dislivello 1.200 m. tappa prevalentemente pianeggiante che parte in discesa e termina lungo la costa tirrenica. Da segnalare una breve salita a 50 km dall’arrivo. La parte centrale presenta tratti a carreggiata ristretta e talvolta con manto strade ...

Giro d’Italia 2019 - Carapaz vince la Quarta tappa. Brutta caduta per Dumoulin : A trionfare nella quarta tappa del Giro d'Italia 2019 è stato l'ecuadoriano Richard Carapaz. Nella tappa da Orbetello-Frascati di 235 chilometri il ciclista della Movistar ha battuto in volata l'australiano Caleb Ewan e l'azzurro Diego Ulissi. La notizia del giorno, purtroppo tutt'altro che positiva è quella relativa alla Brutta caduta nel finale di Tom Dumoulin: il vincitore dell'edizione 2017, secondo nel 2018, ha accusato un infortunio al ...

Giro d’Italia 2019 - risultato Quarta tappa : successo di Carapaz - Nibali e Yates perdono 18” da Roglic. Caduta per Dumoulin che arriva ad oltre 4’00” : Succede di tutto nella quarta frazione del Giro d’Italia 2019. La tappa di 235 km da Orbetello a Frascati ha regalato un finale appassionante: una Caduta negli ultimi chilometri ha rimescolato completamente le carte riducendo il drappello di testa ad una quindicina di corridori e sullo strappo conclusivo l‘ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) ha trovando l’allungo decisivo e conquistando il successo davanti ...

