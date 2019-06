Qualificazioni Euro 2020 | vincono bene Francia e Germania

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Goleada della, nel suo girone di qualificazione a: Reus e Gnabry, con una doppietta a testa, hanno dato forma all'8-0 con cui i tedeschi hanno sconfitto l'Estonia. Le altre reti, per la nazionale di Loew, sono arrivate da Goretzka, Gundogan, Werner e Sanè. Nel girone laha ora 9 punti, tre meno dell'Irlanda del Nod.Vittoria rotonda anche per la, contro la fragile Andorra. I campioni del mondo si sono imposti facilmente per 4-0, con i gol di Mbappé, Ben Yedder, Thauvin e Zouma. La Turchia, che pochi giorni fa aveva sconfitto proprio i francesi, cade in casa dell'Islanda, sconfitta per 2-1 dalla doppietta di Sigordsson. E ora, Turchia e Islanda sono tutte appaiate in classifica a 9 punti.

