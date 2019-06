tg24.sky

(Di mercoledì 12 giugno 2019)perL’indagine riguarda la nomina di Francesco Spina come consigliere nella società pubblica Innova: secondo la, non avrebbe potuto ricevere incarichi per 2 anni dopo essere stato sindaco di Bisceglie. Presidente: “Tutto regolarissimo, nessuna preoccupazione”

SkyTG24 : Puglia, governatore Emiliano indagato per violazione legge Severino - AgoraBlog2 : AGRICOLTURA Gli impegni del governatore con le organizzazioni, CIA Puglia: “Ora avanti spediti per il rilancio” ??????… - ALESSIinfo1 : Emiliano indagato per abuso d’ufficio -