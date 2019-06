Procedura di infrazione Italia | calendario azioni Ue | le conseguenze

Tria : "Procedura d’infrazione da evitare - farebbe male all’Italia ma anche all’UE" : La procedura d'infrazione europea a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito va "evitata in tutti i modi" ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo cui un tale scenario "farebbe sicuramente male all'Italia ma può fare male all'Europa". Secondo il titolare del Mef "dobbiamo arrivare assolutamente a un compromesso, con una trattativa e un dialogo costruttivo" perché questo va "nell'interesse ...

Moscovici sente Centeno : "Dall'Eurogruppo sostegno sulla Procedura di infrazione per l'Italia" : La posizione della Commissione europea che ha giudicato ‘giustificata’ una procedura nei confronti dell’Italia per violazione della regola del debito ”è stata ribadita ieri dal Comitato economico e finanziario”, “ho parlato con il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno e probabilmente i governi domani probabilmente daranno l’avallo alle valutazione della Commissione”. Lo dice il ...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Messina : evitare Procedura infrazione. Cusenza : dialogo con Ue e cura choc : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

Il governo è fiducioso che l'Unione europea fermerà la Procedura d'infrazione : Il presidente del Consiglio 'c'est moi'. Giuseppe Conte approfitta della conferenza stampa sull'approvazione del decreto Sicurezza bis e, con al fianco Matteo Salvini, tiene ribadire i termini del suo incarico e ruolo. "Io sono il presidente del Consiglio dei ministri, che delega devo avere? Per trattare in Europa?", risponde il premier a chi gli chiede se ha la 'delega' due vice premier, Salvini e Luigi Di Maio, a portare avanti il confronto ...

Commissione Ue - dai tecnici di Juncker arriva l'ok alla Procedura di infrazione : vogliono uccidere l'Italia : Il Comitato economico e finanziario dell'Ue appoggia la posizione della Commissione sulla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. L'esecutivo comunitario avrebbe - secondo fonti Ue - ritenuto "giustificata" la misura per deficit eccessivo relativo al 2018. Resta dunque da vedere se il Paes

Ue - tecnici del Tesoro danno il via libera : la Procedura d’infrazione è giustificata : Il Comitato economico finanziario, in cui sono riuniti i direttori del Tesoro, ha confermato quanto stabilito dalla Commissione europea nel suo rapporto sul debito pubblico italiano: anche per i tecnici Ue una procedura d'infrazione a carico del nostro Paese sarebbe giustificata. In mattinata Giuseppe Conte e Giovanni Tria avevano riaffermato la linea di dialogo con Bruxelles, fiduciosi del fatto che si eviterà la procedura senza dover avviare ...

Procedura d’infrazione - Giovanni Tria cerca un compromesso con l’Ue : “È per il bene dell’Italia” : Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il governo italiano deve cercare un compromesso con l'Unione europea per evitare la Procedura d'infrazione: "È nel nostro interesse", assicura il titolare di via XX Settembre durante l'informativa urgente che si è tenuta alla Camera dei deputati.Continua a leggere

Governo - vertice Conte - Salvini - Di Maio : i dossier caldi sul tavolo e la Procedura d’infrazione : Analizzando l'esito delle urne è Matteo Salvini a non immagina conseguenze dirette sulla vita dell'esecutivo. Tuttavia, per definire i prossimi passi nei dossier lasciati in sospeso - dalla flat tax alla Tav fino al salario minimo –, complice lo stallo da campagna elettorale, in serata è andato in scena il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

Procedura d'infrazione Italia - Moscovici : 'Tria sa cosa fare - tutti sono preoccupati' : Il mese di luglio potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per il futuro dell'Italia. La Commissione Europea, infatti, sotto la spinta dei Commissari Moscovici e Dombrovskis, sta valutando se aprire o no una Procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese per eccesso di deficit. La decisione finale, tuttavia, non sarà nelle mani dei Commissari uscenti: si riuniranno, infatti, tutti i ministri delle finanze degli Stati membri dell'Ue e ...

Procedura di infrazione - di chi è la colpa : il debito pubblico spiegato bene : Il vicepremier Luigi Di Maio sostiene che la Procedura d'infrazione è colpa del debito accumulato dal Pd nel 2017 e 2018...

Procedura d'infrazione UE - Monti : 'Deve preoccupare gli italiani' : Quanto sta accadendo nei rapporti tra l'Italia ed Europa rischia di non risultare ben chiaro a quanti conoscano in maniera superficiale le regole che regolano i rapporti tra i paesi membri e l'Unione Europea. Traducendo in parole povere si può dire che sull'Italia incombe la possibilità di subire una Procedura d'infrazione per eccesso di debito che, se messa in atto, potrebbe comportare pesanti sanzioni economiche sul Paese e persino un periodo ...

Per evitare la Procedura di infrazione il governo taglierà quota 100 e reddito di cittadinanza? : La Commissione Ue ha aperto la strada che potrebbe portare alla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo sul debito e a una sanzione per circa 3,6 miliardi di euro. L'Italia ha a disposizione un mese, prima della riunione del prossimo 9 luglio dell'Ecofin, a cui spetta l'ultima parola, per rimettersi in regola con le direttive Ue. Da dove arriveranno i fondi per una manovra correttiva? Incideranno su reddito di cittadinanza e quota ...

La Procedura di infrazione e l’Europa capro espiatorio dei nostri politici incapaci : La Commissione europea ha inviato una raccomandazione per l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti del governo italiano. Quest’ultimo, nel suo primo anno di vita, non ha fatto nulla per abbassare il debito e anzi, come sottolineato dal vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha provocato danni all’economia con le misure adottate negli ultimi mesi. La Commissione si era già mossa in ...

Conte non vuole essere il primo premier italiano a subire una Procedura di infrazione : In un colloquio con il Corriere della Sera, il premier Conte è tassativo e dice: “Non voglio essere il primo premier italiano che subisce una procedura di infrazione” perché “l'Italia è la mia patria e io mi sento un patriota. Non voglio che il mio Paese sia assoggettato a questa procedura”. Quanto a sé, nei giorni critici di passaggio del suo governo, dice di sentirsi come nel famoso verso di Ungaretti: “Si sta come d'autunno sugli alberi le ...