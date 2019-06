Prima ricognizione dossier economici | da procedura di Bruxelles a Alitalia

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Una primo incontro "interlocutorio" sui principalia partire dalla strategia per scongiurare "senza penalizzazioni" il 'cartellino rosso' sui conti italiani da parte di, dopo che gli sherpa dell'Ecofin hanno dato il via libera alla proposta della Commissione. Sul tavolo della riunione, definita "positiva e costruttiva" da fonti leghiste, anche la manovra 2020 "in un`ottica di crescita puntando su detassazione e investimenti" e la crisisu cui, ha fatto sapere il Carroccio, "sono state valutate le opzioni sul tavolo, prioritariamente le manifestazioni d`interesse pervenute, per definire presto la questione".Al vertice di palazzo Chigi - durato circa due ore e mezza e che si è svolto in due round perché Giovanni Tria e Matteo Salvini hanno dovuto lasciarepalazzo Chigi per altri impegni programmati - hanno preso parte oltre al ministro ...

