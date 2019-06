Premio Strega | Antonio Scurati guida la cinquina dei finalisti

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019)autore di 'M. Il figlio del secolo' per Bompiani con 312 voti, Benedetta Cibrario con 'Il rumore del mondo' per Mondadori con 203 voti, Marco Missiroli con 'Fedeltà' per Einaudi con 189 voti, Claudia Durastanti con 'La straniera' per La nave di Teseo con 162 voti e Nadia Terranova con 'Addio fantasmi' per Einaudi con 159 voti sono gli autori che compongono ladel, votati questa sera al Tempio di Adriano a Roma. Su 660 aventi diritto hanno votato 592 persone pari ad una percentuale dell'89,6%. L'ultimo passaggio delsarà ora quello della serata finale che si terrà, come di consueto, al Ninfeo di villa Giulia il 4 luglio.

