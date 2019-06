Pompei | trama | cast e curiosità del film con Kit Harington

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Mercoledì 12 giugno in prima serata su Rai2, dalle 21.15 circa in poi, va in onda il dramma storico del 2014, che racconta della storica eruzione del Vesuvio che cancellò un’intera città. Nel ruolo del protagonista troviamo il Jon Snow de Il trono di spade, Kit: trailer, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore.Kit: Milo Emily Browning: Cassia Kiefer Sutherland: senatore Corvo Jared Harris: Severo Carrie-Anne Moss: Aurelia Jessica Lucas: AriadneMentre si allenava per prepararsi al ruolo di Milo, Kitè diventato talmente ossessionato dal suo fisico che andava in palestra anche tre volte al giorno per sei giorni a settimana. Alla fine lo ...

