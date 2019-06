Pistocchi | “Rodriguez? Lo vedrei bene al posto di Callejon | ecco perché…”

forzazzurri

(Di mercoledì 12 giugno 2019)evidenzia le qualità tecniche di James Rodriguez Il giornalista Mediaset Maurizioè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al nuovo obiettivo del Napoli, James Rodriguez del Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni: “James Rodriguez al Napoli loaldi, è infatti a destra che giocava al Real ai tempi di Ancelotti. E’ un giocatore da una tecnica individuale strepitosa e un piede magico che anche dalla trequarti rende alla meglio. E’ chiaro però che da simili posizioni il ragazzo deve garantire un certo numero di gol” Leggi anche Auriemma: “Nel weekend può arrivare un nuovo acquisto! I dettagli” Fedele critico:e Lozano non servono al Napoli! Questi i 4 nomi per un Napoli più forte” Potrebbe interessare anche Zazzaroni svela: “Lukaku? In ...

juve_magazine : IL PARERE - Pistocchi: 'James Rodriguez al Napoli lo vedrei bene al posto di Callejon' - rosapetrazzuolo : IL PARERE - Pistocchi: 'James Rodriguez al Napoli lo vedrei bene al posto di Callejon' - roma_magazine : IL PARERE - Pistocchi: 'James Rodriguez al Napoli lo vedrei bene al posto di Callejon' -