PC Gaming Show | tutti gli annunci

E3 2019 : Remnant From the Ashes si mostra con un trailer e una data di lancio al PC Gaming Show : Remnant From the Ashes si propone al mercato videoludico come un action shooter dalla spiccata e voluta difficoltà e dall'elevata rigiocabilità, alquanto indirizzato verso la componente cooperativa.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato in occasione del PC Gaming Show dell'E3 2019, Remnant From the Ashes è un gioco volutamente ostico che sfrutta gli elementi realizzati dal giocatore per offrire un'esperienza sempre unica. In arrivo per PC, ...