ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) "L'arresto di Paolo? Non mi sorprende molto, magari adessofuori altre cose interessanti. Altre magagne. Purtroppo, il sistema dei rifiuti si presta a infiltrazioni...". Are con l'Adnkronos è Valentina Palmeri, la giovaneregionale del M5S all'Ars che, grazie al suo intervento, riuscì atempo fa l'impianto ''Biometano Gallitello'', che sarebbe dovuto sorgere a Calatafimi Segesta (Trapani). L'impianto era stato proposto dalla Solgesta Srl, cioè l'azienda riconducibile all'ex consulente della Lega Paolo, arrestato all'alba di oggi per corruzione e autoriciclaggio, e al ''re dell'eolico'' Vito Nicastri, anche lui finito in manette nella stessa operazione coordinata dalla Dda di Palermo.In quella occasione, Valentina Palmeri, oggi alla sua seconda legislatura, decise di fare richiesta di accesso agli atti per visionare il progetto, ma capì ...

ilfogliettone : Parla la deputata siciliana M5s che fece bloccare 'l'affare' Arata. 'Adesso verranno fuori altre cose ... -… - lolapagnani : Denaro contante e regali di lusso: incastrata deputata PD, ma nessuno ne parla -