Paolo Arata arrestato | ex consulente Lega indagato per corruzione Il gip | coninvolto

Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per corruzione col figlio : Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per corruzione col figlio Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia, è stato arrestato assieme al figlio Francesco con l’accusa di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia dei beni. L’inchiesta li vede al centro della collaborazione con Vito Nicastri, imprenditore di Trapani impegnato nel settore eolico, nonché collaboratore del boss Matteo ...

Gip di Palermo : "Tra Paolo Arata e Armando Siri accordi corruttivi" : “Dalle attività di indagine è emerso che Arata ha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri gli attuali influenti contatti con esponenti del partito della Lega, effettivamente riscontrati e spesso sbandierati da Arata medesimo”. Lo scrive il gip di Palermo nella misura cautelare che ha disposto l’arresto di Paolo Arata, ex consulente del Carroccio ed ex deputato di Forza Italia, del figlio e ...

Chi è Paolo Arata : Mauro Indelicato Ecco chi è l'imprenditore ed ex parlamentare arrestato nelle scorse ore: Paolo Arata viene descritto come un uomo in grado di avere diverse ramificazioni trasversali, che vanno dagli ambienti vaticani a quelli sovranisti Forse non c’è business migliore che quello dell’eolico per richiamare metaforicamente il tipo di rapporti economici e politici che ruotano attorno alla figura di Paolo Arata. Un imprenditore, ma ...

Gli affari tra Nicastri e Paolo Arata erano gestiti con un paniere calato dal balcone : C'è un modo di dire nel Trapanese: "cala u' panaro". Letteralmente "cala il paniere" ed è una forma arcaica di montacarichi con cui le massaie portavano su dalla strada pane, uova, latte, pesce e qualunque cosa vendessero gli ambulanti. Prima che l'avvento di supermercati, discount e quant'altro cambiasse le regole anche nei piccoli centri. Come Alcamo, dove Vito Nicastri era agli arresti domiciliari, ma per continuare a gestire i propri ...

