Palermo | maestra sgrida gli alunni | ' Non mi avete fatto il regalo di fine anno'

Palermo - maestra rimprovera i piccoli per non aver ricevuto regalo - genitori : “Bimbi in lacrime” : La denuncia da parte di un gruppo di genitori di alcuni piccoli alunni di una scuola elementare di Palermo. L'episodio sarebbe avvenuto in una terza classe. L'insegnante avrebbe redarguito i piccoli alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime e hanno rivelato tutto ai genitori che infine hanno presentato una lettera di protesta inviata alla dirigente scolastica.Continua a leggere