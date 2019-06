Oroscopo 13 giugno | Toro ' sottotono' | Pesci in fase di ripensamento

Paolo Fox Oroscopo di domani : previsioni giovedì 13 giugno : oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 13 giugno, segno per segno Tratte dall’app Astri di Paolo Fox ecco le previsioni dell’oroscopo di domani di Paolo Fox, 13 giugno, partendo dai primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: domani sarà una giornata all’insegna della positività sul lavoro. Vivranno delle soddisfazioni che non vivevano da tempo. Nel weekend la situazione sentimentale migliorerà in maniera considerevole. ...

L'Oroscopo del giorno 14 giugno - 2ª sestina : buone notizie ai Bilancia - Sagittario in calo : Oroscopo del giorno 14 giugno 2019, Astrologia e previsioni per i segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Chi è pronto a scommettere sulla bontà delle predizioni riguardanti il proprio segno? Diciamo subito che a contendersi la corona riservata dalle stelle ai migliori, solamente tre, scelti come al solito tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, senza alcun dubbio, l'ingresso della Luna in ...

L'Oroscopo del fine settimana dal 14 al 16 giugno : Bilancia vivace - Capricorno fortunato : Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito L'oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale. Oroscopo del weekend Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e ...

L'Oroscopo del weekend - dal 14 al 16 giugno tre giorni positivi per Ariete - Leone e Toro : Siamo quasi alla fine della settimana e i più fedeli lettori delL'oroscopo già attendono le previsioni per il week-end. Da venerdì a sabato prossimo (14-16 giugno), gli astri saranno favorevoli in amore in particolare per i segni di fuoco (Ariete e Leone). Attenderanno tempi migliori, invece, i nati sotto il segno di Sagittario, Pesci e Capricorno. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): le stelle sono a vostro ...

Oroscopo 13 giugno : per l'Ariete giornata di recupero generale : Metà della seconda settimana di giugno prende il via. Partono nuove previsioni ed un nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo nel dettaglio come andrà la giornata del 13 giugno 2019 e quali saranno le novità in serbo per i segni. Stelle e pianeti non faranno mancare il loro apporto e cambieranno diverse situazioni, nel dettaglio ecco quali con l'Oroscopo del giorno. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti ...

L'Oroscopo di domani 13 giugno : Capricorno confuso - Leone felice : I transiti planetari, studiati in maniera approfondita nelle previsioni astrologiche di giovedì, 'scombussolano' ciascun segno zodiacale, sprigionando delle energie a tratti dirompenti ma spesso troppo profonde. Di seguito L'oroscopo segno per segno. L'oroscopo di giovedì Ariete: malinconici per via di un'opposizione lunare che si fa sentire, il vostro animo potrebbe diventare poco allegro anche per via di influssi saturniani in quadratura. ...

Oroscopo del giorno di Branko : previsioni dal 12 giugno in poi : Branko, Oroscopo di oggi (mercoledì 12 giugno 2019): le previsioni del giorno, segno per segno Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 12 giugno 2019, e dei prossimi giorni, per ciascuno dei 12 segni zodiacali. Per i nati sotto il segno dell’Ariete continua un mese di giugno nel quale Branko, con le ...

Oroscopo Paolo Fox - 12 giugno : previsioni di oggi per ogni segno : previsioni Oroscopo di Paolo Fox di oggi: le stelle di mercoledì 12 giugno 2019 Come sarà la situazione di cielo, stelle e pianeti, per i 12 segni zodiacali, nella giornata di oggi? Come ogni mattina, riveliamo le previsioni dell’Oroscopo del giorno di Paolo Fox riprendendole dallo zodiaco pubblicato sulle pagine del penultimo numero di DiPiùTv (dove sono disponibili le previsioni dall’8 al 14 giugno). In questo pezzo riportiamo, ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 12 al 19 giugno : ARIETE ToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Scorpioni, con gioia vostra, e speranza di tregua altrui, il cielo promette bene. Complici Luna, Sole e Venere nelle case astrali esoteriche iniziate la settimana dedicandovi a elaborare piani strategici e trappole, che metterete in atto con successo. Sì, vi hanno fatto arrabbiare, ma sul vostro volto sorridente non si scorge la «bieca smorfia» della ...

L'Oroscopo di domani 13 giugno 1ª sestina : giovedì Luna opposta a Urano - Cancro giù : L'oroscopo di domani 13 giugno 2019 è pronto a dare conto soprattutto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione della Luna in Scorpione. In analisi quest'oggi il prossimo giovedì, tassativamente impostato sui sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. In questo contesto pertanto, l'Astrologia quotidiana prova a mettere ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 13 giugno : Gemelli socievole - Vergine superficiale : Continua il transito di una Luna in Bilancia che regala emozioni nuove anche all'Acquario, ai Gemelli, Sagittario e Leone. Le previsioni astrali di giovedì sono ricche di opportunità, tutte da cogliere al volo nelL'oroscopo dell'amore per i single seguente. Le previsioni astrali segno per segno Ariete: il fascino non vi manca di certo con Venere in congiunzione a Sole nel cielo astrologico dei Gemelli. Ma avvertirete una certa chiusura ...

Oroscopo 12 giugno : cambiamenti per Capricorno - chiarezza per Pesci : Amore e lavoro, l’Oroscopo del 12 giugno è pronto a svelare cosa vi riserva la vostra giornata di mercoledì. Alcuni di voi dovranno fare i conti con gli ostacoli che si presentano al lavoro mentre altri dovranno risolvere dei conflitti in campo affettivo e sentimentale. Di seguito, le previsioni astrologiche per ciascun segno dello Zodiaco. Previsioni da Ariete a Vergine Ariete – Negli ultimi tempi avete usato toni duri e forti solo per punire ...