Offerte Alitalia | spunta Lotito | Atlantia resta fredda

Alitalia - slitta al 15 giugno l'ultima chiamata per le nuove Offerte : L'intervento di Tria Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: 'Il problema è avere un piano industriale serio. Può- essere anche corretto che lo stato metta dei ...

Alitalia - Di Maio : si valutano altre Offerte oltre Fs-Delta - no notizie negative : Per il salvataggio di Alitalia sono in corso di valutazione altre offerte oltre a quella del blocco Ferrovie dello Stato-Delta, che prevede la partecipazione del ministero dell'Economia.

Alitalia - verso mini-proroga per le Offerte. Non oltre metà maggio : SUL TAVOLO ATLANTIA - Della partita sarebbe anche il Ministero dell'Economia con il 15% , ingresso consentito dalle norme predisposte nel dl crescita approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ...

Alitalia - ultime ore per le Offerte : i commissari contrari a nuovi rinvii : Il conto alla rovescia sta per finire. Entro martedì prossimo alle 24,00, proprio alla vigilia della festa del lavoro, i commissari Alitalia si aspettano l’offerta vincolante d’acquisto sulla compagnia aerea. Da quanto risulta al Sole24Ore, infatti, i commissari non solo ritengono esaurito il proprio mandato, ma sono convinti che un ulteriore trascinamento dei tempi della vendita possa solo danneggiare la compagnia... ...

Alitalia - Di Maio : stanno arrivando Offerte da privati - presenza massiccia dello Stato : ... con la partecipazione diretta del ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ferrovie dello Stato nella compagine societaria'. Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, su ...